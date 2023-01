15 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Tahun Baru China atau yang biasa dikenal sebagai Tahun Baru Imlek 2023 akan jatuh pada hari Minggu, 22 Januari 2023.

Tahun Baru Imlek merupakan perayaan penting bagi orang Tionghoa.

Terdapat sejumlah kegiatan yang dilakukan saat perayaan Tahun Baru Imlek, seperti makan malam bersama keluarga, memberikan amplop merah, hingga menyampaikan salam tahun baru.

Beberapa orang juga akan menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek.

Berikut ini kumpulan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Happy Lunar New Year. I hope that good fortune follows you wherever you go.

(Selamat Tahun Baru Imlek. Aku berharap keberuntungan mengikuti kamu ke mana pun kamu pergi.)

2. Happy Chinese New Year. Wish you good health and success in 2023.

(Selamat Tahun Baru Cina. Semoga kamu sehat dan sukses di tahun 2023.)

3. Sending love and luck to you and your family this Chinese New Year.

(Mengirim cinta dan keberuntungan untuk kamu dan keluargamu di Tahun Baru Imlek ini.)

4. Wishing you good health and abundance in the New Year. Happy Chinese New Year.

(Semoga kamu sehat dan berkelimpahan di Tahun Baru. Selamat Tahun Baru China.)

5. Wishing you luck, love, and health this Chinese New Year.