Presiden Jokowi Bakal Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-8 PSI Malam Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) sekaligus puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-8 PSI.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun bakal hadir dalam agenda tersebut.

"Pak Jokowi direncanakan hadir pada acara nanti malam, pukul 19.00 WIB dan memberikan sambutan. Ratusan kader dari seluruh Indonesia juga akan datang," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dalam keterangannya, Selasa (31/1/2023).

Isyana mengatakan Kopdarnas akan berlangsung di The Ballroom at Djakarta Theater, Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat.

Isyana menyebut akan ada penyampaian spesial dari Giring Ganesha dan Grace Natalie.

Dia mengatakan publik bisa menyaksikan perayaan HUT PSI ke-8 di melalui siaran YouTube.

"Wakil Ketua Dewan Pembina Sis Grace Natalie dan Ketua Umum Bro Giring Ganesha akan menyampaikan pidato. Apa isinya? Sangat layak untuk ditunggu," tandas Isyana.