10 Ucapan Hari Valentine untuk Pacar dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Hari Valentine dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari.

Hari Valentine identik dengan perayaan yang romantis untuk orang-orang yang berpasangan.

Supaya hubunganmu bersama pasangan semakin romantis, kamu bisa memberikannya ucapan Valentine.

Berikut adalah ucapan selamat hari Valentine 14 Februari 2023 untuk pacar dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dikutip dari Serenata Flowers dan Country Living:

1. My day is not complete without thinking of you. You are my one and only love. Happy Valentine’s Day!

Hariku tidak lengkap tanpa memikirkanmu. Kamu adalah satu-satunya cintaku. Selamat Hari Valentine!

2. My sweet Valentine, I promise to behave like a perfect gentleman this year and make sure to give you all you want on this special day, today it’s all about us and our love for each other. I love you! Happy Valentine’s Day!

Valentineku yang manis, aku berjanji untuk berperilaku seperti pria yang sempurna tahun ini dan pastikan untuk memberikan semua yang kamu inginkan di hari istimewa ini, hari ini semuanya tentang kita dan cinta kita satu sama lain. Aku mencintaimu! Selamat Hari Valentine!

3. When I wake in the morning my first thought is of you, because when I begin my day with you in my mind I know that the day will be perfect

Ketika aku bangun di pagi hari, pikiran pertamaku adalah kamu, karena ketika aku memulai hariku dengan kamu dalam pikiranku, aku tahu bahwa hari itu akan sempurna.

4. Thank you for letting me love you and for loving me in return. I am so lucky that you are mine. Happy Valentine’s Day!

Terima kasih telah membiarkan aku mencintaimu dan membalas cintaku. Aku sangat beruntung bahwa kamu adalah milikku. Selamat Hari Valentine!

5. Happy Valentine’s Day to the most beautiful woman in my life. May you always know how important you are to me. My life would be nothing without you to share it with.

Selamat Hari Valentine untuk wanita tercantik dalam hidupku. Semoga Anda selalu tahu betapa pentingnya Anda bagi saya. Hidupku bukan apa-apa tanpamu untuk berbagi.

