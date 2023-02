PAN Gembira Jika PKS Gabung KIB: Ibaratnya Buy One Get Three

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pihaknya gembira dengan manuver petinggi PKS menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyampaikan pertemuan antara pimpinan partai politik merupakan hal yang baik menjelang Pemilu 2024.

Namun begitu, kata Viva Yoga, pihaknya lebih bergembira jika nantinya PKS memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Silaturahmi pimpinan parpol adalah hal yang baik dan perlu terus dirajut. PAN senang dan gembira PKS dapat bertemu dengan Golkar. Dan akan lebih gembira lagi jika PKS bergabung di KIB," ujar Viva Yoga saat dikonfirmasi, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, PKS disebutkan akan diuntungkan jika bergabung dengan KIB lantaran langsung bersama dengan Golkar, PAN dan PPP.

"Istilahnya jika PKS jadi berkoalisi dengan Golkar maka ibaratnya buy one, get three. Dapat tiga parpol langsung di KIB," tukasnya.

Diketahui, jajaran DPP PKS yang dipimpin Sekjen Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).

Habib Aboe menyebut kunjungan ke DPP Golkar dalam rangka silaturahmi kebangsaan.

"Kami bisa diterima dengan suasana yang rileks, obrolan kita juga santai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kami buat silaturahmi kebangsaan yang berlanjut," ujar Habib Aboe.

Habib Aboe juga mengungkapkan pertemuan yang terjadi pada sore ini berjalan dengan santai.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan pertemuan kedua partai dalam rangka menjaga kondusivitas politik jelang Pemilu 2024.

"Silaturahmi kita ini tadi dialog cukup panjang, yang intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi Pemilu 2024," ujarnya.

"Itu saja sebenarnya inti dari dialog-dialog kita yang panjang, sambil menyelarasakan, menyesuaikan informasi perkembangan-perkembangan yang ada," tandasnya.

Ketum NasDem Surya Paloh Temui Airlangga Hartarto