Dicueki Prabowo Ingin Bertemu, Amien Rais Sindir Nonton Konser Bisa: Ya Sudahlah Kita Masing-masing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan jika dirinya tak mendapat respons dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir.

Amien lalu menyentil Prabowo yang ikut menonton konser, sementara untuk menemuinya tidak bisa.

"Jadi melihat kemarin apa konser kan juga bisa, bahkan dua jam lebih, tapi untuk ketemu sahabatnya karibnya ini bukan sampe ayatullah saya. Ya sudahlah. Jadi kita masing-masing," kata Amien seusai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Amien menyebut dirinya menghubungi Prabowo dalam tiga bulan terakhir, namun tak kunjung direspons dengan dalih sedang bepergian ke luar negeri.

"Pak Prabowo itu tiga bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian, pas ditanya bilang sedang keluar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang dua hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah," ujarnya.

Padahal, Amien menuturkan jika dirinya hanya meminta waktu sekitar 10 menit untuk berjumpa.

"Please i want to see Prabowo for 10 minutes only," ucapnya.

Sebagai informasi, Prabowo merupakan salah satu tokoh yang didorong kader Partai Ummat untuk maju sebagai capres.

Selain Prabowo, muncul juga nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.