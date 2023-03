Kumpulan Ucapan Hari Perempuan Internasional 2023, Cocok Dibagikan di WhatsApp dan Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan Hari Perempuan Internasional 2023 yang cocok dibagikan di WhatsApp dan Instagram.

Tanggal 8 Maret pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional.

Tahun ini, Hari Perempuan Internasional 2023 jatuh pada Rabu (8/3/2023), hari ini.

Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2023, kamu dapat membagikan ucapan melalui media sosial seperti, WhatsApp dan Instagram.

Berikut kumpulan ucapan Hari Perempuan Internasional 2023 yang dikutip dari English Jargan, Republic World, Economic Times, Times of India, dan Hindustan Times:

1. Our world would mean nothing if there were no women in it. Their courage, tenderness, and ability to move through life while conquering challenges amazes us every day. Happy International Women's Day to all.

Dunia kita tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada wanita di dalamnya. Keberanian, kelembutan, dan kemampuan mereka untuk menjalani hidup sambil menaklukkan tantangan mengherankan kita setiap hari. Selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua.

2. Happy International Women's Day to strong, intelligent, talented, and simply wonderful women! Don't ever forget that you are loved and appreciated.

Selamat Hari Perempuan Internasional yang bahagia untuk wanita yang kuat, cerdas, berbakat, dan sederhana! Jangan lupa bahwa Anda dicintai dan dihargai.

3. Had women not been there, life would have never been so beautiful and blessed... Wishing a very Happy International Women's Day to one such woman who makes life so wonderful for me!

Seandainya wanita tidak ada di sana, hidup tidak akan pernah begitu indah dan diberkati ... selamat Hari Perempuan Internasional yang sangat bahagia untuk seorang wanita seperti itu yang membuat hidup begitu indah bagi saya!

4. Girls with dreams become women with vision, Happy International Women's Day!

Permpuan-perempuan dengan mimpi menjadi wanita dengan masa depan, Selamat Hari Perempuan Internasional!

5. Every man needs a woman when his life is a mess, because just like the game of chess - the queen protects the king, Happy International Women's Day!