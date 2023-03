Harga Sembako Naik Jelang Puasa, Perindo Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan dan Kestabilan Harga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga bahan pokok menjelang bulan puasa dan Lebaran 2023 bergerak naik.

Beberapa jenis kebutuhan pokok seperti telur, daging ayam, daging sapi, minyak goreng sampai cabai merah dan cabai rawit terpantau naik harganya di beberapa pasar di Jabodetabek.

Kenaikan harga sembako tersebut ditanggapi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan.

"Pantauan langsung kami di pasar basah Rawabadak Tanjung Priok, harga telur ayam yang biasanya Rp. 25.000 per kg naik menjadi Rp. 28.500 per kg. Harga daging ayam potong utuh per ekor yang biasanya Rp. 30.000 sekarang naik menjadi Rp. 37.500. Padahal ini baru menjelang bulan puasa," kata Yerry dalam keterangannya Selasa (14/3/2023).

Yerry menjelaskan bahwa sekalipun ada mekanisme pasar di mana permintaan tinggi dan ketersediaan barang sedikit akan berakibat naiknya harga.

Namun kenaikan harga tetap dapat dikendalikan agar tidak memberatkan masyarakat.

"Di pasar kan ada hukum supply and demand. Jika supply rendah demand tinggi maka harga naik. Disinilah peran Pemerintah untuk menjamin supply, ketersediaan bahan pangan. Distribusi bahan pangan harus lancar. Karena pasti menjelang puasa apalagi Lebaran permintaan barang akan tinggi," ucapnya.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan. (Istimewa)

"Kami Partai Perindo yakin Pemerintah sanggup menekan kenaikan harga agar tidak terlalu memberatkan rakyat, dengan cara pastikan ketersediaan pangan, rajin turun ke lapangan mengecek harga, bertindak tegas kepada para pedagang atau distributor yang memainkan harga atau menimbun barang, dan rajin lakukan operasi pasar," pungkasnya.