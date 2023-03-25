Ramadhan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 26 Maret 2023, Imsak Pukul 04.23 WITA

Berikut adalah jadwal Imsakiyah dan azan Subuh hari ini, Minggu 26 Maret 2023 untuk wilayah Kota Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT).

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 26 Maret 2023, Imsak Pukul 04.23 WITA
Suara Muhammadiyah
Jadwal imsakiyah Kupang - Berikut adalah jadwal Imsakiyah dan azan Subuh hari ini, Minggu 26 Maret 2023 untuk wilayah Kota Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT). Imsak pukul 04.23 WITA dan azan subuh pukul 04.33 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal imsakiyah puasa bulan suci Ramadhan dan azan Subuh di Kota Kupang, NTT hari ini, Minggu 26 Maret 2023 atau 4 Ramadhan 1444 H.

Pada jadwal imsakiyah ini terdapat juga jadwal sholat hingga buka puasa selama bulan suci Ramadhan 2023/1444 H, khususnya di Kota Kupang.

Adapun jadwal maksimal sahur atau berkumandangnya imsak di Kota Kupang ini pada pukul 04.23 WITA, dan azan Subuh pukul 04.33 WITA.

Saat itulah warga Kota Kupang sebaiknya menghentikan makan dan minum untuk melakukan puasa Ramadhan 1444 H/2023.

Dikutip dari laman Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), inilah jadwal imsakiyah puasa 4 Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang.

Baca juga: Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Palu, Minggu 26 Maret 2023, Imsak Pukul 04.36 WITA

4 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:54 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:55 WITA
Isya: 19:04 WITA

Selain itu, ada juga jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang selama 30 hari hingga menjelang Hari raya Idul Fitri 2023.

5 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:54 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:55 WITA
Isya: 19:04 WITA

6 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA 
Magrib: 17:54 WITA
Isya: 19:03 WITA

7 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:54 WITA 
Isya: 19:03 WITA

8 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:53 WITA
Isya: 19:02 WITA

9 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:02 WITA

10 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:01 WITA

11 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA

21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA

(Tribunnews.com/Pondra Puger)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
Kota Kupang
4 Ramadhan 1444 H
Puasa Ramadhan 2023
Ramadhan
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