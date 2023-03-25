Ramadhan 2023
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 26 Maret 2023, Imsak Pukul 04.23 WITA
Berikut adalah jadwal Imsakiyah dan azan Subuh hari ini, Minggu 26 Maret 2023 untuk wilayah Kota Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT).
Penulis:
Pondra Puger Tetuko
Editor:
Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal imsakiyah puasa bulan suci Ramadhan dan azan Subuh di Kota Kupang, NTT hari ini, Minggu 26 Maret 2023 atau 4 Ramadhan 1444 H.
Pada jadwal imsakiyah ini terdapat juga jadwal sholat hingga buka puasa selama bulan suci Ramadhan 2023/1444 H, khususnya di Kota Kupang.
Adapun jadwal maksimal sahur atau berkumandangnya imsak di Kota Kupang ini pada pukul 04.23 WITA, dan azan Subuh pukul 04.33 WITA.
Saat itulah warga Kota Kupang sebaiknya menghentikan makan dan minum untuk melakukan puasa Ramadhan 1444 H/2023.
Dikutip dari laman Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), inilah jadwal imsakiyah puasa 4 Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang.
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4 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:54 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:55 WITA
Isya: 19:04 WITA
Selain itu, ada juga jadwal imsakiyah bulan suci Ramadhan 1444 H/2023 Kota Kupang selama 30 hari hingga menjelang Hari raya Idul Fitri 2023.
5 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:54 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:55 WITA
Isya: 19:04 WITA
6 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:54 WITA
Isya: 19:03 WITA
7 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:54 WITA
Isya: 19:03 WITA
8 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:53 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:53 WITA
Isya: 19:02 WITA
9 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:02 WITA
10 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:10 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya: 19:01 WITA
11 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
12 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
13 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
14 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
15 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
16 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
17 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA
18 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA
19 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA
20 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA
21 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA
22 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
23 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
24 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
25 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
26 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
27 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
28 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
29 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
30 Ramadhan 1444 H
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA
(Tribunnews.com/Pondra Puger)
Sumber: TribunSolo.com
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