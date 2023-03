Sikap Ganjar yang Tolak Timnas Israel Tampil di Piala Dunia U-20 Dinilai Sebuah Blunder

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak Timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.

Menurut Ganjar, penolakan tersebut lantaran sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara Palestina sesuai amanat Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dan melihat pernyataan Ganjar sebagai pernyataan yang blunder.

Alih-alih ingin menaikkan elektoral dirinya namun justru mendapatkan kecaman dari komentar pedas netizen.

“Nah, sekarang Ganjar menolak gitu ya, maksudnya ingin dapat efek elektoral dari penolakan itu tapi fakta dan kenyataannya banyak komentar negatif terhadap Ganjar. Semestinya, posisi dia seperti Gubernur yang lain taat pada pemerintah pusat. Tapi, penolakan Ganjar bertentangan dengan Jokowi,” ujar Ujang dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Seperti diketahui, tidak hanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 melainkan juga ada Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut menyatakan pernyataan serupa.

Ganjar meminta kepada panitia bersama dengan pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia.

Penolakan tersebut justru akan berdampak besar bagi perhelatan Piala Dunia U-20. Salah satunya yakni pembatalan drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA.

“Ya itulah risiko ketika Ganjar sebagai Kepala Daerah semestinya mendukung pemerintah pusat tapi malah menolak gitu semua ada plus minusnya lah, negatif buruknya, tapi apa yang disampaikan Ganjar blunder kepada dirinya, bukannya dapat elektoral malah dapat tentangan dari masyarakat juga,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.

Ganjar berdalih jika penolakan tersebut dikarenakan komitmen Presiden RI pertama Soekarno.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (22/3).

Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa.

"Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," tandasnya.