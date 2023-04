Kumpulan Ucapan Malam Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan malam Paskah 2023, yang cocok dibagikan ke media sosial.

Ucapan malam Paskah ini juga dapat dibagikan kepada kerabat dan orang tersayang yang merayakannya.

Sebagai informasi, pada tahun ini perayaan Paskah jatuh pada Minggu, 9 April 2023.

Sehingga malam Paskah akan dilakukan pada malam ini, Sabtu (8/4/2023).

Dalam ucapan malam Paskah ini menggunakan Bahasa Inggris dan dilengkapi dengan artinya.

Oleh sebab itu, simak kumpulan ucapan malam Paskah berikut ini, dirangkum dari Wishesmsg:

Ucapan Malam Paskah

1. You are the embodiment of kindness and love, and I adore your existence! Happy Easter my love!

Artinya: Anda adalah perwujudan dari kebaikan dan cinta, dan saya mengagumi keberadaan Anda! Selamat Paskah cintaku!

2. Happy Easter to the cutest bunny in the world. I love you to the moon and back!

Artinya: Selamat Paskah untuk kelinci terlucu di dunia. Aku mencintaimu sampai kapanpun!

3. Happy Easter to the love of my life! You are my precious treasure and by God’s grace, I want to give you all the little joys that you deserve!

Artinya: Selamat Paskah untuk cinta dalam hidupku! Anda adalah harta berharga saya dan dengan rahmat Tuhan, saya ingin memberi Anda semua kegembiraan kecil yang pantas Anda dapatkan!

4. Your presence makes each of my days special and blessed days even more blessed. Happy Easter my love!