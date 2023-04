25 Ucapan Happy Eid Mubarak untuk Momen Lebaran, Cocok Dibagikan ke Teman dan Orang Tersayang

TRIBUNNEWS.COM – Untuk melengkapi momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, pastikan Anda juga mengirimkan ucapan lebaran ke teman-teman dekat dan orang tersayang.

Selain saling berkunjung, berkirim pesan singkat juga menjadi tradisi turun temurun yang sudah biasa dilakukan di setiap lebaran.

Dengan saling mengirimkan ucapan lebaran ini, diharapkan hubungan antar sesama umat semakin terjaga.

Bagi Anda yang ingin sedikit berbeda dari biasanya, Anda bisa menggunakan berbagai kata ucapan dengan Bahasa Inggris berikut dikutip dari TribunJateng dan TribunStyle.

1. Sending my heartfelt Eid-ul-Fitr greetings to you and your family. Happy Eid Mubarak!

Saya mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri yang tulus untuk Anda dan keluarga Anda. Selamat Idul Fitri!

2. On this auspicious day of Eid-ul-Fitr, I pray to Allah to bless you with hope and happiness. Eid Mubarak to you and your family!

Pada Hari Raya Idul Fitri yang baik ini, saya berdoa kepada Allah untuk memberkati Anda dengan harapan dan kebahagiaan. Selamat Idul Fitri untuk Anda sekeluarga!

3. May Allah bless you and your loved ones with everything you desire today. Eid Mubarak!. I wish you always find your happiness.

Semoga Allah memberkati Anda dan orang yang Anda cintai dengan semua yang Anda inginkan hari ini. Selamat Idul Fitri! Saya harap Anda selalu menemukan kebahagiaan.

4. May Allah bestow His kindness, blessings, and love on all of us this year. Eid Mubarak to you and your family!

Semoga Allah melimpahkan kebaikan, berkah, dan cintanya kepada kita semua tahun ini. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga!

5. May Allah answer all your sincere prayers. May you and your family be blessed with Allah's blessings. Wishing you a very happy and beautiful Eid Mubarak!

Semoga Allah menjawab semua doa tulus Anda. Semoga Anda dan keluarga diberkati dengan berkah Allah. Selamat Idul Fitri yang bahagia dan indah!