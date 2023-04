Ditunjuk Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo Mohon Dukungan dari Seluruh Kader

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ganjar Pranowo menyambut baik keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengusung dirinya sebagai calon presiden dari PDIP dalam Pilpres 2024.

Gubernur Jawa Tengah ini menyebut, penunjukan dirinya merupakan sebuah kehormatan sebagai kader partai.

Ia pun berharap kader dan seluruh anggota DPD PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting Satgas serta seluruh komponen partai dapat mendukung dirinya maju dalam pilpres mendatang.

"Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Ini lah momentum buat kita untuk konsolidasi kan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," ujar Ganjar dikutip dalam konferensi pers yang ditayangkan youtube PDIP, Jumat (21/4/2023).

Menurut Ganjar, penunjukan dirinya oleh Megawati telah melewati proses yang panjang.

"Hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat mudah-mudahan saya mampu, InsyaAllah saya mampu. Saya akan berjuang soal itu Presiden Republik Indonesia," ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, penugasan ini bukan kali pertama dari PDIP.

Awalnya sebelum masuk dalam jabatan publik, ia ditugaskan oleh partai untuk membidangi lahirnya badiklat pusat.

Setelah itu partai juga memberikan penugasan untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen otonomi daerah.

"Setelah itu penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan kepada saya sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode," terang Ganjar.

Karena itu, Ganjar memaparkan bahwa dirinya sudah lama menjadi bagian dari partai berlogo banteng ini.

Sehingga mengidolakan sosok presiden RI pertama yaitu Soekarno.

Bagi Ganjar, Soekarno adalah seorang pemikir politik, yang mampu berbicara di taraf global dan nasional.

"Bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung, seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan tugas belum tuntas harus kita tuntaskan," kata dia.