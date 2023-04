Situasi Arus Balik di Tol Kalikangkung, Sistem One Way Diterapkan, Kendaraan Ramai Lancar

Pantauan arus balik di GT Kalikangkung ramai lancar dan sistem one way sudah diterapkan mulai dari GT Kalikangkung KM 414 hingga GT Ciktama KM 72, Senin (24/4/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Arus lalu lintas pada arus balik di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar pada Senin (24/4/2023) malam.

Dari pantauan Tribunnews.com pada GT Kalikangkung melalui kanal YouTube Kompas TV, sejumlah kendaraan masih memadati jalur tersebut hingga pukul 18.45 WIB.

Penerapan skema rekayasa lalu lintas one way juga telah diterapkan, mulai dari GT Kalikangkung KM 414 hingga GT Cikampek Utama KM 72.

Penerapan sistem one way tersebut, dimulai pada pukul 14.45 WIB.

One way arus balik dilepas langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Kakorlantas Irjen Firman Santyabudi, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan pejabat utama lainnya.

Dikutip dari TribunJateng.com, penertapan sistem one way itu molor dari rencana awal yang sedianya akan diterapkan pada pukul 14.00 WIB.

"Rencana pukul 14.00, tapi alami penundaan karena arus mudik (ke arah timur) masih padat di H+2 ini," ucap Menko PMK Muhadjir Effendy di Gerbang Tol Kalikangkung Kota Semarang.

Lebih lanjut, Menko PMK mengimbau kepada para pemudik untuk tidak melakukan secara serentak pada 24 dan 25 April 2023.

Dia menyarankan kepada para pemudik untuk melakukan perjalanan pada 27-29 April lantaran pada tanggal itu, terdapat diskon tarif tol sebesar 20 persen.

"Sudah ada kesepakatan seluruh pengelola ruas jalan tol dari Kalikangkung sampai Cikampek Utama telah menyetujui untuk memotong biaya perjalan yakni 20 persen pada tanggal 27-29 April dari pukul 6 pagi berakhir pukul 6 pagi," jelasnya.

Sementara itu, Kakorlantas, Irjen Firman Santyabudi, mengatakan rencana awal one way arus balik dilakukan dari KM 70, tetapi melihat perkembangannya terkini one way diterapkan sampai KM 72.

"Ternyata banyak pengguna jalan tol ke arah Bandung untuk berlibur sehingga kami merubah sampai di Cikopo saja sehingga yang dari arah barat masih ada kesempatan memanfaatkan jalur di sana," katanya.

Pada kesempatan itu, Firman memprediksi arus balik akan terjadi pada dua gelombang.

"Gelombang pertama pada 24-25 April, gelombang kedua diprediksi akan terjadi di akhir pekan ini yakni pada 29-30 April," ujarnya.