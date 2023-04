30 Twibbon Hari Tari Sedunia, Beserta Cara Menggunakannya

TRIBUNNEWS.COM - 30 twibbon Hari Tari Sedunia yang diperingati setiap 29 April tiap tahunnya.

Tahun ini, Hari Tari Sedunia jatuh pada hari ini, Sabtu (29/4/2023).

Peringatan Hari Tari Sedunia atau juga disebut International Dance Day biasanya dirayakan dengan agenda diadakannya acara tari-tarian di sejumlah daerah di Indonesia.

Mengutip laman Kemendibud, 29 April dipilih menjadi Hari Tari Sedunia 2023, karena bertepatan dengan hari lahir pembuat tari balet modern, Jean-Georges Noverre.

Kemudian berkat peran UNESCO, peringatan Hari Tari Sedunia diperingati oleh banyak negara di dunia.

Adapun tema Hari Tari Sedunia 2023 ini adalah 'Dance Future: Developing the Traditions and Expanding the Boundaries'.

Terdapat banyak cara untuk ikut serta dalam merayakan Hari Tari Sedunia ini, salah satunya dengan cara membagikan twibbon ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, hingga Facebook.

Kumpulan Link Twibbon Hari Tari Sedunia 2023

