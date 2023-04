Hari Tari Sedunia Diperingati 29 April, Berikut Tema Peringatan dan Sejarahnya

TRIBUNNEWS.COM - Hari Tari Sedunia atau International Dance Day diperingati setiap tanggal 29 April.

Tahun ini, Hari Tari Sedunia jatuh pada hari Sabtu (29/4/2023) besok.

Dilansir kemdikbud.go.id, tanggal 29 April dijadikan momentum Hari Tari Sedunia atau International Dance Day karena bertepatan dengan hari lahir pembuat tari balet modern, Jean-Georges Noverre.

Kemudian berkat peran UNESCO, peringatan Hari Tari Sedunia diperingati oleh banyak negara di dunia.

Tema Peringatan Hari Tari Sedunia 2023

Berdasarkan laman resmi International Dance Day, perayaan utama Hari Tari Sedunia 2023 akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 April di Shanghai.

Perayaan utama ini akan mencakup Konferensi, Gala Night, dan lokakarya tentang berbagai topik tarian.

Adapun Tema Konferensi adalah Tari Masa Depan: Mengembangkan Tradisi dan Memperluas Batas, dengan para pakar dan spesialis dari berbagai negara, menjajaki perkembangan seni tari, tari tradisional di masa mendatang.

Kemudian, Gala Night yang bertajuk Dance: The Dialogue with Nature, Life and the World.

Acara ini diselenggarakan bersama oleh Institut Teater Internasional (ITI), Shanghai Theatre Academy dan China Dance Association.

Sejarah Hari Tari Sedunia

Dilansir National Today, Komite Tari Institut Teater Internasional (ITI) menetapkan 29 April sebagai Hari Tari Sedunia pada tahun 1982 untuk menyoroti keragaman dan bakat luar biasa dari para penari di seluruh dunia.

Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Jean-Georges Noverre (1727-1810), pencipta balet modern.

Institut Teater Internasional menetapkan perayaan ini untuk mempromosikan tarian di seluruh dunia, untuk menyadarkan orang akan nilai tarian, dan untuk memungkinkan komunitas tari mempromosikan karya mereka dalam skala luas.

Harapannya adalah agar pemerintah dan para pemimpin opini semakin sadar akan nilai dan pentingnya tarian dalam segala bentuknya dan mendukungnya.

Hari Tari Sedunia diciptakan bagi kita untuk menikmati semua jenis tarian dan berbagi kegembiraan dengan orang lain.

(Tribunnews.com/Latifah)