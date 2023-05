15 Link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023, Cocok Dibagikan di Status WA

TRIBUNNEWS.COM - Hari Palang Merah Internasional jatuh pada Senin 8 Mei 2023 besok.

Tema yang diusung pada perayaan Hari Palang Merah Internasional 2023 adalah 'Everything we do comes #fromtheheart'.

Perlu diketahui, Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap 8 Mei karena bertepatan pada tanggal kelahiran Henry Dunant.

Henry Dunant merupakan sosok pendiri Komite Palang Merah Internasional.

Untuk merayakan Hari Palang Merah Internasional 2023, Anda dapat membagikan Twibbon untuk dijadikan status WhatsApp.

Selain menjadi status WhatsApp, link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023 juga bisa dibagikan di media sosial lainnya.

Berikut 15 link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023:

1. Hari Palang Merah Internasional 2023 LINK>>>

