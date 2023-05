Ucapan Selamat Hari Palang Merah Internasional 8 Mei dalam Dua Bahasa

TRIBUNNEWS.COM - Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei yang bertepatan pada hari ini, Senin (8/5/2023).

Untuk ikut berpartisipasi, kamu bisa memberikan ucapan Selamat Hari Palang Merah Internasional kepada rekan.

Ucapan tersebut bisa kamu sampaikan melalui pesan WhatsApp maupun sosial media Instagram dan lainnya.

Berikut adalah ucapan Selamat Hari Palang Merah Internasional dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris:

1. Real humanity is when we can share its values. Keep doing your best to help others. Happy International Red Cross Day.

Kemanusiaan yang nyata adalah saat Kita bisa membagikan nilainya. Teruslah berkiprah membantu sesama. Selamat Hari Palang Merah Internasional.

2. The world needs more loving and caring people. Happy International Red Cross Day!

Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang penuh kasih dan perhatian. Selamat Hari Palang Merah Internasional!

3. The Red Cross and Red Crescent of the World serve humanity, Give Appreciation and Face Covid-19 Together. Happy World Red Cross day.

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia mengabdi untuk kemanusiaan, Berikan Apresiasi dan Hadapi Covid-19 Bersama. Selamat hari Palang Merah Dunia.

4. The true meaning of life is to serve human values. Happy International Red Cross Day.

Arti sejati kehidupan adalah mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Selamat Hari Palang Merah Internasional.

5. The world is cruel and love is rare, so spread the love and bring a smile to the faces of your fellow human beings. Happy World Red Cross and Red Crescent Day!

Dunia ini kejam dan cinta itu langka, jadi sebarkan cinta dan bawalah senyum ke wajah sesama manusia. Selamat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia!

