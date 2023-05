TRIBUNNEWS.COM - Wisuda adalah momen paling membahagiakan dalam hidup seseorang.

Beberapa yang kata romantis dapat digunakan sebagai ucapan selamat wisuda untuk pacar.

Selain itu, kata yang mengungkapkan kebanggaan, cinta, dan dukungan untuk masa depan juga akan menunjukkan kegembiraanmu sebagai pacar.

Berikut ini 20 ucapan wisuda untuk pacar dalam Bahasa Inggris, dikutip Tribunnews.com dari laman 50GRAM:

1. Babe, I wish you success in all aspects of your life. I’m thrilled for you. I’m sending you my best wishes and love. Congratulations on your graduation!

(Sayang, saya berharap kamu sukses dalam semua aspek kehidupanmu. Saya senang untukmu. Saya mengirim harapan dan cinta terbaik saya. Selamat atas kelulusanmu!)

2. I give you my love and strength on this momentous day in your life! You’re my life’s love, and I’m so proud of you. Always be wonderful.

(Saya memberimu cinta dan kekuatan pada hari penting dalam hidupmu! Kamu adalah cinta hidupku, dan aku sangat bangga padamu. Jadilah selalu luar biasa.)

3. I’m thrilled about your graduation. My love! I hope you always have the best of luck and success for your brighter future. I adore you to pieces. Congratulations, and well done!

(Aku senang dengan kelulusanmu. Cintaku! Saya harap kamu selalu memiliki keberuntungan dan kesuksesan terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Aku memujamu berkeping-keping. Selamat, bagus sekali!)

4. Congratulations, graduate! Congratulations and excellent work! Never give up on your aspirations. You can always count on me to be at your side! I adore you to pieces.

(Selamat, lulus! Selamat dan kerja bagus! Jangan pernah menyerah pada cita-citamu. Kamu selalu dapat mengandalkan saya untuk berada di sisimu! Aku memujamu berkeping-keping.)

5. I have witnessed your enthusiasm, effort, and attention to your studies. Congratulations on your graduation! I adore you and am thrilled for you! Congratulations on your accomplishment.

(Saya telah menyaksikan antusiasme, usaha, dan perhatian kamu terhadap studimu. Selamat atas kelulusanmu! Aku memujamu dan aku senang untukmu! Selamat atas pencapaianmu.)