Ucapan Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2023

TRIBUNNEWS.COM - Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati untuk menyerukan tentang bahaya penggunaan tembakau hingga langkah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memerangi penggunaan tembakau.

Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia juga bertujuan untuk menyerukan kepada para perokok di seluruh dunia agar tidak merokok selama 1x24 jam pada hari tersebut.

Untuk ikut memerihakan, kamu bisa mengucapkan Selamat Hari Tanpa Tembakau kepada teman maupun saudara.

Berikut adalah ucapan Selamat Hari Tanpa Tembakau dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dikutip dari The Quint dan Best Message:

1. "Happy World No Tobacco Day to everyone. This world can become a much better place if we throw away tobacco from our lives."

Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk semuanya. Dunia ini bisa menjadi tempat yang jauh lebih baik jika kita membuang tembakau dari hidup kita.

2. Happy World No Tobacco Day to all the students. You have a bright future waiting for you, don’t fog it up smoke.

Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk semua siswa. Anda memiliki masa depan yang cerah menunggu Anda, jangan kabut asapnya

3. The true face of smoking is disease, death and horror, not the glamour and sophistication the pushers in the tobacco industry try to portray. [David Byrne].

Wajah sebenarnya dari merokok adalah penyakit, kematian dan kengerian, bukan kemewahan dan kecanggihan yang coba digambarkan oleh para pelaku industri tembakau.

4. Giving up tobacco is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times. [Mark Twain].

Berhenti merokok adalah hal termudah di dunia. Saya tahu karena saya sudah melakukannya ribuan kali.

5. Much smoking kills live men and cures dead swine. [George D. Prentice].