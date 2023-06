30 Ucapan Happy Vesak Day 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Waisak atau Waisaka merupakan hari suci agama Buddha.

Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Saga Dawa di Tibet, Vesak di Malaysia, dan Singapura, Visakha Bucha di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka.

1. We wish you prosperity and lasting peace and happiness, today and always. Happy Vesak Day 2023!

Semoga Anda makmur dan damai serta bahagia selamanya, hari ini dan selalu. Selamat Hari Waisak 2023 !

2. Pain is certain, suffering is selective. Happy Day of Vesak 2023!

Rasa sakit itu pasti, penderitaan itu selektif. Selamat Hari Raya Waisak 2023!

3. Happy Vesak Day! Vesak Day is an occasion that is celebrated by Buddhists and Hindus worldwide.

Selamat Hari Waisak ! Hari Waisak adalah kesempatan yang dirayakan oleh umat Buddha dan Hindu di seluruh dunia.

4. It’s the day when Siddhartha turned Buddha. Buddha means the one who is above his intellect, the one who found answers to every question in his mind… Happy Vesak day 2023!

Ini adalah hari ketika Siddhartha berubah menjadi Buddha. Buddha berarti orang yang berada di atas akalnya, orang yang menemukan jawaban atas setiap pertanyaan dalam pikirannya… Selamat hari Waisak 2023!

5. On the auspicious occasion of Buddha Purnima, I wish that you may find rays of hope and your life is enlightened by the divine grace of Lord Buddha! Happy Vesak Day 2023!

Pada kesempatan keberuntungan Buddha Purnima, saya berharap Anda dapat menemukan sinar harapan dan hidup Anda tercerahkan oleh rahmat ilahi dari Sang Buddha! Selamat Hari Waisak 2023!

6. Let’s enlighten our life Buddha’s way. Happy Vesak Day