Ucapan Hari Raya Tri Suci Waisak 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini ucapan Hari Raya Tri Suci Waisak tahun 2567 BE/2023 pada Minggu, 4 Juni 2023.

Hari Waisak akan diselenggarakan hari ini di Candi Borobudur pada pukul 10.41 WIB.

Umat Buddha dari berbagai daerah berkumpul untuk beribadah.

Kemudian, acara Hari Waisak 2023 akan diakhiri dengan pelepasan lampion.

Bagi Anda yang ingin memberikan ucapan selamat Hari Waisak 2023, dapat menggunakan ucapan di bawah ini, dikutip dari Create Custom Wishes, 3ecpa, dan My Weekend Plan.

Baca juga: Ritual Waisak 2567 Buddhis Era Dimulai dengan Pengambilan Api Dharma dan Air Berkah

Ucapan Hari Raya Waisak dalam Bahasa Inggris

1. You do good to others and God will do good to you. Happy Buddha Jayanti.

Kamu berbuat baik kepada orang lain dan Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Selamat Buddha Jayanti.

2. Let peace, joy, and unity always be with you and you have the best Vesak Days in your life. May you be blessed forever by Buddha, Dharma, and Sangha.

Semoga kedamaian, kegembiraan, dan persatuan selalu menyertaimu dan kamu memiliki Hari Raya Waisak terbaik dalam hidupmu. Semoga kamu diberkati selamanya oleh Buddha, Dharma, dan Sangha.

3. May your soul be pure and your mind bear happiness. Here are our greetings for Vesak Day.

Semoga jiwamu murni dan pikiranmu membawa kebahagiaan. Berikut adalah ucapan kami untuk Hari Waisak.

4. Let joy be your shadow and the sun always shine upon you. These are our greetings for Vesak Day this year.

Biarkan kegembiraan menjadi bayanganmu dan matahari selalu menyinarimu. Demikian ucapan selamat Hari Raya Waisak tahun ini.

Pengambilan Api Dharma & Air Berkah di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah (Kemenag)

Baca juga: Twibbon Waisak 2023 serta Ucapan untuk Diunggah di Medsos