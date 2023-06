Besok, Anaknya Jalani Sidang Perdana, Ayah Shane Lukas Bakal Hadir Beri Dukungan

Laporan Wartawan Tribunews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora atas terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas besok, Selasa (6/6/2023).

Pada sidang perdana itu, ayahanda Shane Lukas, Tagor Lumbantoruan disebut-sebut bakal hadir memberikan support.

"Ayahanda hadir. Keluarga dan simpatisan hadir," ujar Happy Sihombing, penasihat hukum Shane Lukas pada Senin (5/6/2023).

Penasihat hukum pun disebut-sebut mencapai lebih dari 10 orang yang akan hadir dalam sidang perdana tersebut.

"Kami puluhan orang lebih kuasa hukum Shane siap untuk sidang besok," katanya.

Untuk informasi, dalam perkara ini Shane Lukas dijerat dengan pasal sebagai berikut:

Baca juga: Sidang Mario Dandy dan Shane Lukas Besok, Polres Metro Jaksel Lakukan Pengamanan di PN Jaksel

Kesatu: Pasal 355 ayat 1 Ke 1 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 355 ayat 2 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kedua: Pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP junto 56 kedua KUHP subsidet pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 56 ayat ke 2 KUHP

Ketiga: Pasal 76 C junto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 56 ke 2 KUHP.

Sementara teman Shane, Mario Dandy yang merupakan pelaku utama dijerat Pasal 355 Ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau ke 2 Pasal 76 C junto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.