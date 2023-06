Hadiri Diskusi Lingkungan Hidup, Puteri Indonesia Sumut 2023 Dukung Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puteri Indonesia Sumatera Utara 2023, Tabitha Napitupulu menghadari panel talkshow di Konferensi FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia) bertajuk “Indonesia Net-Zero Summit 2023”, yang diselenggarakan akhir pekan lalu (24/6/2023) di Djakarta Theater XXI, Thamrin, Jakarta Pusat.

Tabitha mengaku tertarik dengan diskusi panel berjudul “Menempatkan Isu Iklim di Hati Pemda Indonesia”, karena dinilainya sesuai dengan isu lingkungan hidup di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang sangat butuh aksi nyata pengelolaan sampah berkelanjutan, melalui peran Gen Z.

Sekadar informasi, sebagai negara kedua dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di G20, Indonesia sudah berkomitmen untuk Indonesia Net Zero Emission 2060, yaitu penerapan Blue Economy (meminimalkan limbah, memiliki multiplier effect, melibatkan banyak tenaga kerja, dan inovatif), dan Green Economy untuk mendorong sustainability dengan target Net Zero Emission pada 2060.

Terkait target tersebut, pemerintah menerapkan lima prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Pegadaian Luncurkan Aplikasi Digital Bank Sampah

“Green politics adalah green leadership. What we need now to solve climate change is political will,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran Gen Z sangat penting untuk berkolaborasi bersama decision maker dan menyuarakan aspirasinya terhadap isu lingkungan hidup, salah satunya pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mencegah ancaman eksistensial bagi umat manusia.

Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ini Program Berkelanjutan yang Dijalankan MIND ID

Sementara, Ketua Umum FPCI (Foreign Policy Community of Indonesia), Dino Patti Djalal, juga mengatakan, climate change ternyata menjadi isu hangat di tengah Gen Z, yang dapat disaksikan dari antusiasme 10 ribu orang usia produktif yang telah meramaikan forum tersebut.