15 Yel-yel Gerak Jalan 17 Agustus, Cocok untuk Sambut HUT Ke-78 RI

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 15 yel-yel 17 Agustus yang dapat memeriahkan acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI.

Bulan ini, masyarakat mulai disibukkan dengan serangkaian acara dalam rangka HUT RI.

Pada perayaan HUT RI seringkali diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari, gerak jalan, lomba, upacara hingga malam tirakatan.

Kegiatan gerak jalan 17 Agustus biasanya diikuti oleh masyarakat antar desa maupun anggota sekolahan hingga perkantoran.

Untuk menyemarakkan kegiatan tersebut, peserta dapat membuat yel-yel gerak jalan 17 Agustus.

Dengan adanya yel-yel gerak jalan 17 Agustus dapat menggerakkan semangat dan kekompakkan antar peserta.

Oleh sebab itu, Tribunnews.com telah mengumpulkan 15 yel-yel gerak jalan 17 Agustus dari berbagai sumber sebagai berikut:

Contoh Yel-yel Gerak Jalan 1

RT satu

Tu tu tu tu

Paling kuat

At at at at

Paling keren

en en en en

Paling heboh

Oh oh oh oh

Regu satu

Kuat, keren, heboh pancen ngene asline



Contoh Yel-yel Gerak Jalan 2

RT Satu, paling istimewa

RT Satu, regu sang juara

Lihatlah kami, regu pantang menyerah

Hanya regu kami, regu tak kenal kalah

Woi, RT satu! Hebat, tanggap, dan slalu semangat!

Woi, RT satu! Cerdas, cepat, dan rajin ibadah!

Contoh Yel-yel Gerak Jalan 3

Komando : Siapa Kita

Ibu “ ` : RT satu…. (tangan terkepal ke atas)

Komando : Siapa kita

Ibu “ : RT satu… (tangan terkepal ke atas)

Komando : Indonesia

Ibu “ : Merdeka

Contoh Yel-yel Gerak Jalan 4

Menggunakan nada kolam Susu