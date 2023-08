Lewat Kedaireka, Mendikbud Nadiem Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dan Industri

Tribunnews.com/Fitri Wulandari

Kedaireka, platform besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar RekaTalks 2023 bertajuk 'Creating Impactful Innovation Through Technology for Sustainable Development' di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).