Fakta-fakta Polusi Udara di Indonesia dan Protokol Kesehatannya

TRIBUNNEWS.COM - Dalam dua tahun terakhir (2021 - 2023) tren polusi udara di Jabodetabek melebihi batas aman WHO dan batas aman peraturan kualitas udara di Indonesia.

Terjadi kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta dalam enam bulan terakhir, yakni dari 50.000 menjadi 200.000.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan kasus penyakit pernapasan pada periode yang sama (Januari - Juli) baik di Puskemas maupun Rumah Sakit.

Berikut adalah fakta-fakta terkait polusi udara.

Lima Penyakit Pernapasan Tertinggi di Dunia

Berdasarkan Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Burden of Diseases 2019 and Injuries Collaborators, berikut adalah 5 penyakit pernapasan tertinggi di dunia:

1. Pneumonia: 6.300 per 100,000 penduduk

2. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK): 209 per 100,000 penduduk

3. Asma: 477 per 100,000 penduduk

4. Tuberkulosis 109: 109 per 100,000 penduduk

5. Kanker paru: 29 per 100,000 penduduk

Kejadian Tertinggi di Indonesia

1. Pneumonia sebesar 5.900 kasus per 100.000 penduduk

2. Asma sebesar 504 kasus per 100.000 penduduk