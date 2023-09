Jadwal Kegiatan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Dibuka Hari Ini Pukul 10.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo akan memimpin pembukaan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Selasa, (5/9/2023).

Acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 ini akan berlangsung selama tiga hari, 5-7 September 2023.

Nantinya, KTT ke-43 ASEAN dihadiri 22 kepala negara dari ASEAN dan sejumlah kepala negara mitra lainnya.

Diketahui, para tamu negara yang merupakan peserta KTT ke-43 ASEAN 2023 berangsur tiba di Indonesia sejak hari Minggu kemarin melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dalam pembukaan KTT ke-43 ASEAN ini akan ditayangkan secara live melalui akun YouTube @SekretariatPresiden mulai pukul 09.00 WIB.

Selain itu, ada juga jadwal kegiatan pada KTT ke-43 ASEAN 2023 yang Tribunnews.com himpun dari laman Media Advisor 43rd ASEAN Summit and Related Summits.

Jadwal Kegiatan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta

Senin, 4 September 2023

- ASEAN Foreign Ministers' Meeting

- 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting

- 34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting

- Signing Ceremony of the Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)

- Arrival of ASEAN Leaders