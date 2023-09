ITO EN HOJICHA: Perpaduan Aroma Wangi dan Rasa Otentik Jepang dengan Manfaat yang Menggiurkan

TRIBUNNEWS.COM - Dunia teh Indonesia siap menyambut kedatangan produk istimewa: ITO EN Hojicha. Diproyeksikan akan hadir di Indonesia pada pertengahan bulan September 2023, produk minuman teh dalam kemasan tanpa gula (zero calorie) ini merupakan salah satu varian teh tawar sehat dari ITO EN yang telah disukai dan diminum rutin oleh para konsumen di Jepang maupun negara luar lainnya.

Apa Itu Hojicha?

Hojicha adalah teh hijau yang dipanggang (roasted green tea) sehingga berubah menjadi cokelat keemasan. Proses roasting dengan suhu, waktu dan adukan yang tepat ini menghasilkan rasa teh dengan kedalaman dan kompleksitas cita rasa, disertai oleh aroma yang wangi unik.

Tidak hanya sekadar kelezatan rasa, teh Hojicha juga menyuguhkan manfaat kesehatan yang memukau. Kandungan antioksidannya yang tinggi berperan dalam melindungi tubuh dari efek merusak akibat radikal bebas. Selanjutnya, adanya L-tehanine dalam teh Hojicha bisa memberikan efek relaksasi serta membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi.

Pada umumnya, Hojicha memiliki kandungan kafein yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan teh hijau biasa. Ini disebabkan saat proses pemanggangan, kandungan kafein dalam teh menjadi berkurang. Tidaklah mengherankan, di Jepang, teh ini memang cukup populer di kalangan kaum wanita dan konsumen lain yang sensitif terhadap kafein.

ITO EN Hojicha – 100 persen seduhan daun teh, racikan langsung ITO EN Jepang - Perusahaan Teh Nomor 1 Jepang

ITO EN Hojicha yang dijual di Indonesia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teh merek lain.

- Aroma Wangi: ITO EN Hojicha memiliki keharuman khas dan kompleks, berkat pemilihan daun teh hijau dan proses pemanggangan yang optimal dari ITO EN di Jepang. Rasakan sensasi wanginya aroma ITO EN Hojicha yang lama, yang tidak bisa kalian jumpai di produk minuman lain lain.

- Rasa Alami: semua minuman teh sehat ITO EN tidak menggunakan penambahan perisa sintetik sama sekali. Karena itu, rasanya lebih nikmat menyegarkan, tidak meninggalkan rasa ‘nyangkut’ di lidah dan rongga mulut.

- DIJAMIN TIDAK MANIS (No Sugar), Zero Calorie: di pasar Indonesia yang 90 persen ke atas masih suka dengan minuman manis-manis, ITO EN Indonesia tetap konsisten berkomitmen menjual minuman teh dalam kemasan dengan rasa otentik yang sama dengan yang dijual di negara aslinya Jepang, yaitu TIDAK MANIS (tanpa gula) bebas kalori, tidak terkecuali produk baru teh tawar sehat ITO EN Hojicha ini.

- Rendah Kafein: proses pemanggangan menyebabkan kadar kafein menurun pada daun teh Hojicha.

- Aseptic Filling: produk ITO EN dikemas dengan teknologi terkini Aseptic Filling, sehingga tanpa pengawet, higienis dan aman dikonsumsi.

- HALAL: ITO EN Hojicha diproses secara halal dan menjadi teh Hojicha asli Jepang pertama yang telah mendapat sertifikasi Halal BPJPH.

Merajut Aroma dan Rasa Jepang dengan Harmoni di Indonesia – itulah misi ITO EN Hojicha

Sejak awal berdirinya di tahun 1966, ITO EN berkomitmen di riset dan pengembangan teh berkualitas, mulai dari daun teh hingga produk akhir. Komitmen inilah yang membuat ITO EN menjadi pemimpin pasar teh di Jepang selama beberapa dekade.

Walaupun ITO EN Hojicha adalah teh khas Jepang dengan rasa otentik (tanpa modifikasi rasa untuk pasar Indonesia), rasa alamiahnya yang sudah senada dengan lidah masyarakat Indonesia membuat minuman ini tetap enak dan disukai walaupun TIDAK MANIS (tanpa penambahan gula). Karena bebas gula, tidak manis dan zero calorie, ITO EN Hojicha aman diminum rutin setiap hari, oleh penderita diabetes sekalipun. Ini sesuai dengan motto ITO EN di Indonesia, yaitu Life is Sweeter Without Sugar.

Sebagai bonus (yang tidak bisa kita dapatkan dari minum air putih saja), kandungan katekin dan L-tehanine di teh hijau Hojicha menjadikan ITO EN Hojicha sebagai minuman yang menunjang kesehatan kita.

ITO EN HOJICHA

Produk teh tawar sehat ITO EN Hojicha tersedia dalam kemasan botol 500 ml di Indonesia. Rencananya, produk ini akan dipasarkan melalui berbagai supermarket dan e-commerce. Sudah siap mencicipi langsung sensasi wanginya teh hijau panggang Hojicha ala ITO EN? Mari hidup #JadiLebihSehat bersama #ITOEN