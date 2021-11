5 Kripto yang Punya Masa Depan Cerah Dibanding Shiba Inu, Bagaimana dengan Dogecoin?

The Independent

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Selama beberapa tahun terakhir, puluhan mata uang kripto telah berulang kali menyentuh pasar yang lebih luas. Salah satu kripto yang memimpin adalah Shiba Inu (SHIB).

Melansir data yang dirilis The Motley Fool, pada 2 November 2021 malam, satu token Shiba Inu mencapai harga US$ 0,00006738. Bandingkan dengan harga debitnya pada awal Agustus 2020 yang hanya US$ 0,00000000051.

Jika dihitung, hanya dalam waktu 15 bulan, token SHIB telah naik 13.211.665%. Jika Anda menginvestasikan dana sebesar US$ 10 pada 1 Agustus 2020, dan ditahan, Anda sekarang menjadi jutawan.

Keuntungan bersejarah Shiba Inu adalah hasil dari beberapa faktor:

- Semakin banyak pertukaran mata uang kripto yang mendaftarkan token SHIB untuk diperdagangkan, yang meningkatkan kesadaran dan membangun komunitas.

- Peluncuran pertukaran terdesentralisasi ShibaSwap pada bulan Juli memungkinkan investor untuk mempertaruhkan token mereka dan yang lebih penting mendorong mereka untuk memegang SHIB untuk jangka waktu yang lebih lama.

- Tweet Elon Musk memicu keuntungan. Meskipun Musk tidak memiliki koin Shiba Inu, dia baru-baru ini mengadopsi anak anjing Shiba Inu bernama Floki. Setiap kali Musk men-tweet tentang anjingnya atau rasnya, para investor masuk ke SHIB.

- Dengan sedikit jalan untuk bertaruh melawan Shiba Inu, ada bias beli yang didorong oleh emosi yang memicu pergerakan ini.

Tapi di sisi lain, ada daftar alasan untuk meyakini bahwa pamor Shiba Inu akan memudar. Misalnya, SHIB hampir tidak ada gunanya di luar pertukaran mata uang kripto. Anda akan berpikir cryptocurrency terbesar kesembilan berdasarkan kapitalisasi pasar akan diterima oleh lebih dari sekitar 100 bisnis, tetapi bukan itu masalahnya.

Shiba Inu juga gagal dalam tes sniff dalam hal keunggulan kompetitif. Ini untuk mengatakan bahwa Shiba Inu tidak menonjol dalam hal kemampuannya untuk memproses transaksi. Kripto ini bahkan bukan satu-satunya cryptocurrency yang sukses yang mengadopsi inspirasinya dari ras anjing Shiba Inu Jepang (Dogecoin juga melakukannya).