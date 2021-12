Klue, Platform Berbasis Kecerdasan Buatan Raih Pendanaan Rp 895 Miliar dari Putaran Seri B

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Klue, sebuah platform pemberdayaan kompetitif berbasis kecerdasan buatan, telah meraih pendanaan seri B sebesar 62 juta dolar AS dari Tiger Global, dengan partisipasi dari Salesforce Ventures .

Perusahaan yang berbasis di Vancouver tersebut mengkombinasikan kemampuan kolektif intel dengan pendekatan modern untuk pendistribusian konten yang bertujuan menyediakan pengguna sebuah insight yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan dan dampak bisnis.

Baca juga: Food Market Hub Raih Pendanaan Seri A+ Rp 122 Miliar untuk Kembangkan Bisnis Termasuk di Indonesia

Platform ini secara otomatis akan mengumpulkan data kompetitif dari data eksternal publik dan swasta seperti berita dan perubahan laman website kompetitor, begitu pula dengan data dari tim internal melalui integrasi dengan aplikasi Slack, Highspot dan salesforce. Klue bertujuan untuk membantu pemasar produk dan tim nteligensi untuk meningkatkan cakupan kompetitornya

"Platform kami membuat perbaruan konten yang kompetitif lebih mudah, membuat organisasi terinformasi dengan perubahan pasar, san memungkinkan penjual memiliki akses realtime terhadap insight untuk meningkatkan performa competitive deals" ujar Jason Smith, the CEO and co-founder of Klue, dilansir TechCrunch, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Gozem Dapat Suntikan Dana Rp 72 Miliar dari Putaran Seri A

Smith menggaris bawahi bahwa Klue merencankan untuk menggunakan seri pendanaan terbarunya untuk berinvestasi lebih banyak pada pembangunan produk.

Klue akan menggandakan kemampuan kecerdasan buatannya agar pembuatan insight menjadi lebih mudah untuk membuka peluang memperluas pengguna melalui pembagunan pasar yang baru.

Klue juga berencana untuk berinvestasi pada pengalaman produk untuk pengguna akhir untuk membuat koneksi yang mulus antara tim revenue dan akses mereka ke insight yang dibutuhkan. Klue juga menyebut bahwa pendanaan ini juga akan digunakan untuk memperluas jangkauan pasarnya

Pendanaan Seri B Klue menyusul pendanaan seri A sebesar 15 juta dolar AS yang diumumkan pada September 2020. Pendanaan tersebut didapat dari Craft ventures dengan partisipasi dari HWVP, investor OMERS ventrues rhino ventures dan BDCVentures dan lainnya

Dari sisi growth, klue telah berhasil mencapai tiga kali pertumbuhan pelanggan sejak seri pendanaan sebelumnya. Perusahaan ini telah melayani hampir 400 enterprise dan lebih dari 110 ribu pengguna sejak peluncurannya pada 2017.

Baca juga: Startup Truk Listrik asal Inggris Tevva Raih Pendanaan 57 Juta Dolar AS

"Visi kami adalah untuk setiap departemen di setiap bisnis memiliki kacamata yang senantiasa terbarui relevan dan dipersonalisasi ke dunia mereka yang kompetitif. Sistem ini akan digerakkan oleh manusia dan mesin, otomatis menarik intel dari co-worker anda, sistem internal dan melalui website dan mengkurasi menjadi insights yang lebih tertata dan aplikatif," terang Smith.

Untuk rencana ke depannya, Klue sedang mencoba mengurangi beban pengkoleksllian intel dan insight yang otomatis. Perusahaan ingin memperkenalkan integrasi yang lebih dalam melalui Slack, Salesforce, Gong, Highspot and Gainsights.

Klue juga berencana untuk meluncurkan multi user, kolaborasi dan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk bekerja independen dan kolektif dalamsistem yang sama.

Perusahaan juga melihat masa depan ketika klue mendukung perushaan yang lebih kecil dengan produk self-serve yang lebih ringan, mendukung perusahaan2 berbasis B-C seperti retail dan CPG yang concern tentang harga positioning pengemasan dan distribusi yg kompetitif

"Kami benar-benar melihat Klue menjadi standar sistem operasi untuk perusahaan melihat dan mengetahui setiap pergerakan dari kompetitor mereka." kata Smith.