Gozem Dapat Suntikan Dana Rp 72 Miliar dari Putaran Seri A

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gozem, aplikasi berbagai layanan termasuk transportasi, e-commerce dan finansial di Francophone Africa telah mendapatkan suntikan dana 5 juta dolar AS dari putaran Seri A.

Dilansir dari TechCrunch, perusahaan berbasis di Togo dan Singapura ini menerima investasi dari AAIC, Thunes (TransferTo), Momentum Ventures (SMRT), Innoport Ventures (Schulte Group), CMC Ventures (National Express) dan Liil Ventures (Mobility ADO).

Pendanaan ini menyusul dana segar sebesar 7 juta dolar AS yang sebelumnya dikucurkan oleh U.S. firm Plug and Play Ventures, Launch Africa, BANSEA dan Virtual Network. Secara total aplikasi ini telah mendapatkan dana 12 juta dolar AS.

Gozem merupakan perusahaan yang didirikan oleh Gregory Costamagna, Raphael Dana dan Emeka Ajene. Startup ini memulai operasionalnya di Togo pada 2018 sebagai sebuah layanan transportasi motor.

Sebuah rencana untuk mereplikasi model bisnis Grab dan Gojek di Asia Tenggara menunjukkan cara bagi Gozem untuk memperluas layanan transportasinya ke moda taksi dan angkutan roda tiga di banyak kota di Togo dan Benin.

Saat pandemi melanda, platform ini menangguhkan ekspansi jangkauan transportasinya, dan memperkenalkan e-commerce dan layanan logistik, memungkinkan pengusaha membuat daftar inventori produk yang diinginkan pengguna dan membuatnya bisa dikirim menggunakan driver Gozem.

Kemudian perusahaan ini meluncurkan model bisnis pilihan pembiayaan aset bagi para mitra pengemudinya dengan konsep lease to own, penyewaan dengan membuka opsi pembelian untuk kendaraan dan peralatan terkait lainnya sebelum masa sewa habis.

Founder Gozem Costamagna menyatakan tiga model bisnis vertikal ini berkontribusi bersama untuk meningkatkan pendapatan pengemudi. Gozem menjanjikan win-win solution dimana para mitra pengemudinya bisa menjadi populasi kelas menengah di Francophone Africa begitu pula dengan perkembangan dari startup tersebut.

"Pengusaha, penyuplai dan perusahaan-perusahaan yang banyak berhubungan dengan para mitra, akan bekerja keras dan menyediakan banyak layanan yang berbeda untuk para pengguna," kata Costamagna dikutip dari TechCrunch, Jumat (3/12/2021).