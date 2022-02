Aset Kripto Jeblok di Awal 2022, Investor Pindah ke Aset yang Lebih Aman

Seorang wanita menunjukkan gantungan kunci selama konferensi Latin Bitcoin (LABITCONF) di San Salvador, pada 18 November 2021. (Photo by Sthanly ESTRADA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Januari 2022 yang lalu bukan menjadi bulan yang baik bagi aset kripto.

Kinerja aset kripto pada Januari kemarin ternyata jeblok semua.

Kinerja aset kripto berkapitalisasi besar rontok dan berada di zona merah semua pada periode tersebut.

Merujuk Coinmarketcap, hingga pukul 17.00 WIB, Bitcoin berada di level US$ 37.931,87 per BTC. Secara year to date (ytd), level tersebut telah terkoreksi 20,46%.

Berikutnya, nasib Ethereum juga tidak jauh berbeda. Kini harganya berada di US$ 2.841,78 atau terkoreksi 24,85% secara ytd.

Lalu, Binance Coin (BNB) terpantau ada di level US$ 379,26 atau telah turun 28,22% secara ytd.

Aset kripto lain seperti Cardano (ADA) dan Solana (SOL) juga punya kinerja yang serupa.

Tercatat, masing-masing berada di level US$ 1,07 dan US$ 106,37 atau sudah turun 22,53% dan 40,95%.

Pengamat dan Investor Aset Kripto Vinsensius Sitepu mengatakan, secara umum tertekannya pasar aset kripto pada Januari tidak terlepas dari menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS.

Hal ini diakibatkan oleh rencana pemercepatan kebijakan tapering oleh The Fed, termasuk menaikkan suku bunga acuan yang mungkin dimulai Maret 2022 ini.