Harga Kripto Hari Ini, Bitcoin dan Ethereum Kembali Menguat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perdagangan aset kripto secara global, beberapa kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar melanjutkan penguatan, pada Sabtu (5/2/2022).

Berdasarkan data Coinmarketcap.com, mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC), Binance Exchange (BNB), Ethereum (ETH), Terra (LUNA), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), dan Polkadot (DOT) menguat. Sementara itu, Tether (USDT) dan USD COIN (USDC) melemah.

Baca juga: Aset Kripto Jeblok di Awal 2022, Investor Pindah ke Aset yang Lebih Aman

Hari ini, harga BTC melesat 11,56 persen atau 41.609 dollar AS atau Rp 598,3 juta (kurs Rp 14.380 per dollar AS), dan ETH juga menguat 11,13 persen ke level 2.989 dollar AS, atau Rp 42,9 juta. Dilanjutkan oleh BNB yang naik 7,6 persen ke level 399 dollar AS atau Rp 5,7 juta.

Baca juga: Kepincut Kripto, Arizona Bakal Gunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Sah ?

SOL juga naik 10,6 persen ke posisi 112,02 dollar AS, dilanjutkan oleh LUNA yang naik 6,9 persen ke level 54,3 dollar AS, Kemudian DOT yang menanjak 8,8 persen ke level 20,4 dollar AS, dan DOGE menguat 7,05 persen ke posisi 0,147 dollar AS.

Sementara itu, USDT melemah 0,02 persen ke posisi 1 dollar AS, demikian juga USDC yang turun 0.06 ke level 0,9 dollar AS. Sebagai informasi USDT dan USDC merupakan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS.

Top gainer hari ini yaitu Bird Token (BIRD) yang meroket 837,1 persen, disusul oleh MetaPay (METAPAY) yang melesat 204,1 persen dan kemudian PAPPAY dengan kenaikan 515,6 persen.

Loser hari ini yaitu Dogecolony (DOGECO) yang ambles 81,14 persen, selanjutnya NinjaFloki (NJF) terjun 78,14 persen, dan Bit Financial BFC turun 70,6 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bitcoin dan Ethereum Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini"