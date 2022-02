Harga Kripto Pagi Ini, Bitcoin dkk Lanjutkan Penguatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perdagangan mata uang kripto secara global beberapa mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak menguat, sementara stable coin melemah pada Selasa pagi (8/2/2022).

Berdasarkan Coinmarketcap.com, mata uang kripto seperti Dogecoin (DOGE), Terra (LUNA), dan Cardano (ADA) memimpin penguatan pagi ini. Diikuti oleh Binance Exchange (BNB), Bitcoin (BTC), Etherum (ETH), Polkadot (DOT), dan Solana (SOL).

Sementara itu, golongan stable coin atau jenis mata uang kripto yang dibuat untuk menawarkan harga yang stabil terhadap dollar AS, seperti Tether (USDT), dan USD Coin (USDC) melemah tipis.

Pagi ini, harga DOGE meroket 7,7 persen atau 0,16 dollar AS setara dengan Rp 2.302 (Kurs Rp 14.392 per dollar AS). Kemudian, LUNA melesat 6,6 persen pada posisi 59,7 dollar AS atau Rp 833.296, dan ADA juga menanjak 4,6 persen di level 1,2 dollar AS atau Rp 18.133.

Penguatan dilanjutkan oleh BNB yang naik 3,6 persen di level 434,28 dollar AS, BTC menguat 3,5 persen di posisi 43.923 dollar AS, ETH bertambah 2,9 persen pada 3.147 dollar AS, DOT juga menguat 2,5 persen di level 22,4 dollar AS, dan SOL naik 2,09 persen di posisi 117,49 dollar AS.

Stable coin mengalami penurunan tipis, dimana USDT turun 0,01 persen di posisi 1 dollar AS, demikian juga dengan USDC yangmelemah 0,13 persen di level 0,9 dollar AS.

Top gainer hari ini, SWAK (SWAK) yang meroket 2.123,5 persen, disusul oleh MetaPay (METAPAY) yang melesat 716,2 persen, dan First Eleven (F11) yang terbang 483,6 persen.

Sementara itu, losers pagi ini antara lain Dogecolony (DOGECO) ambles 99,7 persen, Infinity Token (IT) turun 98,59 persen, dan ETH Fan Token (EFT) terkoreksi 97,79 persen.

