Amerika Serikat dan China Mulai Bersaing di Industri Metaverse

TRIBUNNEWS.COM, SHANGHAI - Persaingan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat (AS) versus China, terus berlanjut di berbagai bidang. Terbaru, keduanya mulai bersaing masuk ke bisnis metaverse.

Metaverse merupakan dunia virtual yang memungkinkan orang berinteraksi dan melakukan aktivitas seperti di dunia nyata.

Melalui metaverse, pengguna bisa mendatangi konser virtual, memesan makanan di restoran, bermain hingga membeli rumah secara daring.

Diam diam perusahaan China juga banyak meluncurkan bisnis metaverse. Komite Industri Metaverse China telah menerima 17 perusahaan baru dimana tiga diantaranya merupakan emiten.

Komite Industri Metaverse China berdiri sejak Oktober 2021 lalu yang didukung perusahaan perusahaan telekomunikasi pelat merah yakni China Mobile. Sejumlah analis memperkirakan metaverse negara itu akan tunduk pada kontrol yang lebih besar dibanding negara lain.

Berdasarkan postingan di website China Mobile Communications Association Metaverse Consensus seperti dilansir Reuters, Rabu (16/2), Komite itu mengungkapkan telah mengakui perusahaan listed termasuk Inly Media Co Ltd dan dua perusahaan yang terdaftar di bursa Shenzhen Beijing Topnew Info&Tech Co Ltd dan Beijing Quanshi World Online Network Information Co Ltd.

Para ahli mengatakan upaya metaverse China tertinggal dari negara-negara seperti AS dan Korea Selatan, dengan alasan minat raksasa teknologi domestik masuk ke metaverse lebih rendah.

Namun, belakangan minat sudah mulai melonjak. Tahun lalu, lebih dari 1.000 perusahaan termasuk kelas berat seperti Alibaba Group Holding (9988.HK), dan Tencent Holdings Ltd (0700.HK) telah mengajukan sekitar 10.000 merek dagang terkait metaverse.

Di AS, jumlah korporasi global yang mengadosi platform metaverse semakin banyak sejak Facebook memperkenalkan konsep tersebut pertama kalinya. Misalnya, ada McDonald's, Nike, Samsung, YouTube dan lain-lain.

McDonald's telah mendaftarkan sejumlah merek dagang untuk layanan restoran virtual yang memungkinkan pengantaran makanan secara daring maupun langsung. Tak cukup satu, jaringan makan cepat saji bahkan mendaftarkan 10 aplikasi ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (AS) pada 4 Februari yang mencakup McDonald's dan McCafe.