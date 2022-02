Pasar NFT OpenSea Dituntut 1 Juta Dolar AS oleh Pengguna yang Kehilangan NFT Ape Bored

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang kolektor bernama Timothy McKimmy, menggugat pasar NFT populer, OpenSea dengan gugatan sebesar 1 juta dolar AS, akibat kehilangan NFT Ape Bored-nya bulan ini.

Timothy McKimmy menggugat OpenSea di Texas, Amerika Serikat karena menganggap kerentanan platform ini menyebabkan NFT berharganya dijual jauh di bawah harga wajar.

Dikutip dari theblockcrypto.com, Rabu (23/2/2022) keluhan McKimmy didasarkan pada bug daftar yang melihat Bored Ape #3475 NFT-nya, yang dia beli seharga 55 ETH atau senilai 137 dolar AS, dan dijual seharga 0,01 ETH atau 26 dolar AS awal bulan ini. Menurut data dari CoinGecko, pada saat penjualan harga dasar Bored Ape Yacht Club adalah 100 ETH atau senilai 305 ribu dolar AS.

Sebagia bagian dari gugatan, McKimmy mengatakan OpenSea gagal mengatasi masalah keamanan yang menyebabkan NFT pengguna masuk ke dalam risiko. McKimmy merupakan salah satu dari beberapa pengguna yang dilaporkan terkena dampak karena kesalahan daftar bug (listing bug).

Listing Bug

Listing Bug bisa terjadi saat pengguna memindahkan NFT ke dompet mereka yang terhubung dengan OpenSea ke alamat yang berbeda tanpa membatalkan daftar sebelumnya. Pengguna memilih tidak membatalkan daftar karena langkah tersebut mengharuskan membayar biaya transaksi.



Setelah pindah ke dompet baru, pengguna kemungkinan menetapkan harga jual baru yang tidak membatalkan harga listing di dompet yang terhubung OpenSea. Masalah akan muncul ketika pengguna memindahkan NFT kembali ke dompet mereka yang terhubung dengan OpenSea dan mengaktifkan harga daftar sebelumnya yang lebih rendah. Penyerang kemudian akan menembak NFT premium dengan harga murah.

Untuk menanggapi gugatan yang dilayangkan McKimmy, OpenSea akan diberikan waktu selama tiga minggu. Sementara, perusahaan ini juga menghadapi dampak dari serangan phising yang menyebabkan NFT senilai jutaan dicuri dari pengguna minggu lalu.