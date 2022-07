Token GARI yang Didukung Salman Khan Merosot 83 Persen, Investor Curigai Adanya Rug Pull

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Efek domino dari bear market di pasar cryptocurrency menyebabkan merosotnya nilai aset kripto dalam beberapa bulan terakhir.

Salah satunya token GARI, yang nilainya anjlok lebih dari 83 persen dalam hitungan jam pada Senin (4/7/2022). Setelah penurunan ini, para investor mencurigai adanya skema rug pull atau tarik karpet.

Sebagai informasi, rug pull merupakan bentuk penipuan dalam kripto di mana developer atau pengembang meninggalkan proyek yang mereka buat, setelah berhasil mengumpulkan dana dari investor.

Pada Senin lalu pukul 21:37 waktu India, token ini diperdagangkan dengan nilai 0,72 dolar AS. Tepat satu jam kemudian, nilai token ini anjlok hingga 0,13 dolar AS, dan hingga akhirnya terjun ke level terendahnya sepanjang masa yaitu 0,09 dolar AS.

Token GARI diluncurkan oleh salah satu selebritas papan atas Bollywood, Salman Khan. Peluncuran token ini memiliki tujuan untuk membantu pembuat konten India memonetisasi konten mereka melalui aplikasi video pendek Chingari dan pasar Non-Fungible Token (NFT).

Berdasarkan data dari Cointelegraph dan Trading View, token GARI mempertahankan nilai yang cukup stabil, yaitu rata-rata 0,60 dolar AS selama enam bulan terakhir.

Namun pada 4 Juni lalu, nilai token ini ambruk hingga 83,29 persen dan diperdagangkan di level 0,13 dolar AS. Setelah itu, investor mulai membandingkan turunnya harga token ini dengan keruntuhan Terra (LUNA), yang sekarang berganti nama menjadi Terra Classic (LUNC). Salah satu investor bahkan menyebut Salman Khan sebagai “Salman Kwon”, yang merujuk pada pendiri platform Terraform Labs Do Kwon.

CEO pertukaran kripto KuCoin, Johnny Lyu menjelaskan penurunan yang terjadi pada token GARI dengan memberikan rincian mengenai serangkaian peristiwa yang menyebabkan harga token ini merosot.

“Pada tahap awal dumping, harga KuCoin lebih rendah karena kami adalah pasar terbesar dan paling likuid untuk GARI, sebagian besar pedagang memilih untuk menjual (token) ini di KuCoin,” kata Lyu.

Lyu menambahkan, selama ada perbedaan harga sementara, para investor GARI membeli token ini dengan harga rendah di KuCoin dan menjualnya dengan harga tinggi di tempat lain.