Jangan Terkecoh Bullish Bitcoin, Ternyata Seperti Ini Prediksi Pasar Cryptocurrency Pada 2027

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perdagangan Bitcoin yang terus melonjak naik tak hanya mengantarkan kenaikan harga pada koin kripto satu ini, namun telah membuat sejumlah altcoin mengalami bullish massal.

Mengutip data CoinMarketCap pada Senin (8/8/2022) pukul 19.14 WIB, harga Bitcoin naik 4,80 persen hingga harganya bertengger di kisaran 24.200 dolar AS dalam 24 jam terakhir. Kenaikan tersebut bahkan telah mendorong harga Ethereum melambung 5,97 persen menjadi 1.802 dolar AS. Sementara Solana naik lebih tinggi sekitar 8 persen hingga harganya melesat di level 43,32 dolar AS.

Tak mau kalah dengan yang lain aksi bullish juga dialami uang kripto berbasis meme yaitu Dogecoin dan Shiba Inu yang masing-masing meroket 2,98 persen dan 4,98 persen menjadi 0,07104 dolar AS dan 0,00001254 dolar AS.

Meski saat ini kondisi pasar cryptocurrency tengah mengalami penguatan harga, namun ternyata bagi sejumlah analis kripto kondisi tersebut tak akan bertahan lama. Bahkan diperkirakan dalam lima tahun kedepan tepatnya pada 2027 mendatang, kondisi pasar kripto akan mengalami beberapa perubahan besar.

Penasaran perubahan apa saja yang akan terjadi pada perdagangan koin digital di masa depan, berikut wartawan Tribunnews.com, merangkum prediksi pasar cryptocurrency pada 2027 dikutip dari situs Cointelegraph.

1. Popularitas Metaverse Menurun

Belakangan dunia virtual Metaverse ramai diserbu masyarakat dunia, bahkan sejumlah brand ternama mulai menjajakan produknya di dunia ini agar dapat menambah pundi – pundi keuntungan dari para pembeli di dunia virtual.

Dengan menautkan penggunaan perangkat keras VR pada ruang Metaverse, penggunanya dapat langsung menikmati dunia virtual holistik yang berkelanjutan (tanpa jeda atau reset), tak hanya itu dalam Metaverse para penggunanya dapat melakukan berbagai kegiatan seperti bekerja hingga bermain game secara real-time. Alasan inilah yang membuat masyarakat berbondong – bondong berpindah ke ruang digital ini.

Meskipun perangkat keras VR penunjang Metaverse semakin tahun terus mengalami kemajuan, namun penggunaan kacamata VR tidak akan lagi digemari masyarakat dalam lima tahun kedepan. Menurut sebagian analis, penggunaan lensa kontak pintar atau Neuralink pada kacamata Metaverse untuk menjalankan aktivitas jual beli kripto atau bermain game akan dianggap sebagai suatu hal yang tidak praktis.