Masuk Pasar Eropa dan Global, Lagu Berbahasa Jerman Dirilis di Platform Netra NFT

Bryan Blanc, Co Founder sekaligus COO Netra bersama dengan narasumber lain usai pertemuan Asia Berlin Summit di Jerman belum lama ini. Netra meluncurkan lagu bahasa Jerman pertama di platform Netra NFT. Lagu tersebut berjudul Berlin! Berlin! Ick lieb dier so sehr! dari Sandhy Sondoro.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Netra mengumumkan pihaknya meluncurkan lagu berbahasa Jerman pertama di platform Netra NFT.

Lagu berjudul 'Berlin! Berlin! Ick lieb dier so sehr!' sendiri dinyanyikan musisi asal Indonesia Sandhy Sondoro.

"Kami mengumumkan Sandhy Sandoro akan merilis lagu Jerman melalui Netra NFT yang akan menandai awal kami di pasar Eropa dan global,” kata Bryan Blanc, Co Founder sekaligus COO Netra saat pertemuan Asia Berlin Summit di Jerman belum lama ini.

Netra mewakili startup web3 Asia dalam diskusi panel bertema Building the future with Music & Healthcare The Indonesian Way itu yang diikuti para senator, menteri, dan politisi Jerman lainnya.

Bryan mengatakan, musik adalah bahasa internasional, semua orang suka musik dan revolusi musik yang terdesentralisasi ini harus menjadi revolusi global, mulai dari Indonesia, Asia Tenggara, Asia dan sekitarnya.

"Dengan Netra semua orang dapat memiliki lagu bersama artis favorit mereka," katanya.

Di ajang itu Bryan memberikan pandangan tentang bagaimana seluk beluk dunia musik di Indonesia serta menceritakan tentang visi Netra, sebagai platform royalty sharing musik pertama di Asia yang menggunakan media NFT untuk berbagi kepemilikan atas sebuah lagu.

Netra adalah platform komunitas pertama di Indonesia bagi artis untuk berbagi kepemilikan musik ke para fans menggunakan Non-Fungible Token (NFT), lalu mempublikasikan lagu tersebut ke digital streaming platform (DSP) seperti Spotify, Apple Music, Tiktok dsb.

Royalti yang didapat dari setiap kali lagu diputar kemudian diteruskan kembali ke para fans yang juga memiliki musik tersebut menggunakan teknologi blockchain.