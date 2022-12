Kapitalisasi Pasar Bitcoin Merosot, dari Aset Paling Berharga ke-8 di Dunia Menuju Posisi ke-26

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Bitcoin berhasil masuk ke daftar sepuluh besar aset paling berharga di dunia, dengan menduduki posisi ke-8 pada 9 November 2021.

Namun sejak saat itu, nilai Bitcoin 75 persen lebih rendah dibandingkan dolar AS dan kapitalisasi pasar aset kripto terkemuka itu sekarang turun menuju posisi ke-26 di antara aset dan perusahaan paling berharga di seluruh dunia.

Melansir dari Bitcoin News, pada 9 November 2021 valuasi pasar Bitcoin mencapai 1,289 triliun dolar AS, karena setiap 1 BTC bernilai lebih dari 68 ribu dolar AS.

Pada saat itu, kapitalisasi pasar BTC berada di bawah valuasi keseluruhan logam mulia perak, yaitu 1,380 triliun dolar AS. Bitcoin bahkan tepat berada di atas valuasi pasar Tesla sebesar 1,167 triliun dolar AS yang tercatat pada 9 November 2021.

Sementara Ethereum (ETH) berada di daftar 20 aset teratas dengan memegang kapitalisasi pasar terbesar ke-15 pada 9 November 2021.

Pada saat itu, valuasi ETH sekitar 570,45 miliar dolar AS, karena setiap 1 ETH ditukar dengan 4.839 dolar AS. Kapitalisasi pasar Ethereum berada di bawah perusahaan Tencent yang memiliki valuasi sekitar 588,07 miliar dolar AS.

Kapitalisasi pasar aset kripto terkemuka kedua di dunia berada di atas valuasi JPMorgan Chase yang mencapai 499,61 miliar dolar AS pada 395 hari yang lalu.

Sedangkan pada Jumat (9/12/2022), BTC dan ETH memiliki valuasi yang jauh lebih rendah daripada tahun lalu.

Bitcoin tidak masuk ke dalam sepuluh besar peringkat aset berdasarkan kapitalisasi pasar, karena sekarang mata uang kripto ini berada dalam posisi 30 teratas dan menduduki peringkat ke-26.

Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini mencapai 331,76 miliar dolar AS, tepat di bawah kapitalisasi pasar Chevron sekitar 335,56 miliar dolar AS.

Selanjutnya Ethereum telah turun jauh dari posisi terbesar ke-15, dan saat ini menduduki posisi ke-72 dengan kapitalisasi pasar sebesar 155,25 miliar dolar AS.

Kapitalisasi pasar Ether berada di bawah United Parcel Service (UPS) yaitu 155,36 miliar dolar AS, dan tepat di atas valuasi Adobe sebesar 154,61 miliar dolar AS.

Meskipun BTC dan ETH telah melihat kapitalisasi pasar mereka turun lebih rendah selama setahun terakhir, hal yang sama juga terjadi untuk sejumlah besar aset dan perusahaan lain.

Namun, beberapa aset seperti valuasi pasar emas secara keseluruhan justru mencatat kenaikan selama 12 bulan terakhir. Kapitalisasi emas pada November 2021 mencapai sekitar 11,605 triliun dolar AS, dan hari ini bernilai 11,910 triliun dolar AS.

Microsoft adalah aset terbesar kedua pada tahun yang lalu, namun sekarang berada di posisi ketiga karena valuasi Microsoft turun dari 2,53 triliun dolar AS menjadi 1,844 triliun dolar AS pada saat ini.

Kapitalisasi pasar Google atau Alphabet sekitar 1,98 triliun dolar AS dan berada di posisi kelima setahun yang lalu. Saat ini, kapitalisasi Google turun menjadi 1,213 triliun dolar AS.

Posisi perak dalam daftar sepuluh besar naik dari posisi ketujuh ke posisi kelima, tetapi kapitalisasi pasar logam mulia itu turun dari 1,38 triliun dolar AS menjadi 1,316 triliun dolar AS.