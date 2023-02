Jumlah 'Pemegang Kecil' Bitcoin Terus Bertambah, Harganya Akan ke Mana?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pasar kripto bergerak mendatar pada perdagangan hari ini, di mana Bitcoin (BTC) selaku aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mencatat penguatan tipis.

Pengamat pasar kripto sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan tersebut dalam rangka antisipasi pasar terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) alias The Federal Reserve (The Fed).

Sementara itu, lonjakan harga Bitcoin di atas 20.000 dolar AS pada pekan kedua bulan Januari menyebabkan pasar FOMO atau takut ketinggalan terutama di kalangan pemegang BTC kecil.

Baca juga: Pendapatan Penambangan Bitcoin Melonjak 50 Persen, Raup 23 Juta Dolar AS Dalam Satu Bulan

"Ada lonjakan signifikan dalam alamat BTC yang memegang 0,1 BTC atau kurang setelah 13 Januari 2023. Menurut data yang dibagikan oleh perusahaan analitik crypto Santiment, 620.000 alamat BTC baru telah muncul sejak lonjakan harga BTC 13 Januari, dengan total 39,8 juta," ujar Ibrahim dalam catatannya, Selasa (7/2/2023).

Adapun harga pemimpin pasar kripto, yakni Bitcoin turun 2,06 persen selama 24 jam terakhir, di mana menurut CoinMarketCap penurunan 24 jam ini telah mengakibatkan harga perdagangan BTC di bawah level 23.000 dolar AS.

"Saat ini, BTC berpindah tangan pada 22.859,83 dolar AS," kata Ibrahim.

Lebih lanjut, dia menambahkan, grafik 4 jam untuk BTC bearish setelah harga BTC menembus level dukungan di 23.250 dolar AS.

"Penurunan ini selama 24 jam terakhir juga telah melihat penurunan harga BTC di bawah garis EMA 9 dan 20 pada grafik 4 jam, menyebabkan EMA 9 secara bearish melintas di bawah garis EMA 20 dalam prosesnya. Harga BTC sekarang limbo dengan level support di 22.815 dolar AS dan telah turun di bawah level tersebut dalam 4 jam terakhir," pungkasnya.