Sejak Awal 2023 Harga Bitcoin Melonjak 65 Persen ke Level Rp428 Juta, Ini Saran untuk Investor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga aset Bitcoin telah mengalami kenaikan 65 persen dibandingkan dengan harga pada 1 Januari 2023.

Tercatat, pada Selasa (21/3/23), harga Bitcoin di pasar Indodax mencapai Rp428 juta, mengalami kenaikan sejak minggu lalu setelah pengumuman kasus Silicon Valley Bank (SVB) yang mengejutkan dunia perbankan Amerika.

Data Indodax, harga Bitcoin tersebut telah naik 14% dibandingkan dengan harga pada tanggal yang sama pada bulan Februari 2023.

Baca juga: Update Harga Kripto 20 Maret 2023: Bitcoin Melesat di Atas 27.000 Dolar

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan bahwa kenaikan harga Bitcoin terkait dengan kasus SVB, Silvergate, dan Signature Bank yang mengalami penurunan beberapa minggu terakhir, ditambah kabar mengenai Kasus Credit Suisse yang diambil alih oleh UBS.

Hal ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin cenderung naik di awal tahun 2023. Dengan adanya skor Fear and Greed Index sebesar 68, Oscar melihat bahwa ini menunjukkan optimisme terhadap pasar kripto yang sangat tinggi.

"Dengan harga Bitcoin yang menyentuh momen tertinggi nya di tahun 2023, tentu tidak heran bahwa investor kini sedang banyak membeli Bitcoin sehingga harganya pun naik karena permintaan yang juga naik," jelas Oscar dikutip dari Kontan, Rabu (22/3/2023).

Bagi para investor kripto pemula yang hendak berinvestasi di tahun ini, Oscar merasa bahwa tahun ini merupakan tahun yang tepat karena sebentar lagi Bitcoin akan masuk pada fase halving day, dimana fase ini sangat amat berpengaruh terhadap kenaikan harga Bitcoin.

Setelah Bitcoin Halving, kenaikan harga BTC akan terjadi secara perlahan dan pada akhirnya akan mencapai puncaknya.

Oscar menyarankan para investor untuk memilih bursa aset kripto yang legal dan terdaftar di Bappebti. Selain itu, penting bagi investor untuk menggunakan uang dingin saat berinvestasi di Bitcoin.

Investor harus memahami bahwa investasi di Bitcoin dan aset kripto memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, dengan menggunakan uang dingin, investor tidak akan terburu-buru untuk menjual saat harga sedang turun dan dapat memaksimalkan keuntungan.

Oscar juga menyoroti pentingnya melakukan riset sendiri (Do Your Own Research) dan memahami analisis fundamental dan teknikal pada Bitcoin.

Investor harus mempertimbangkan rencana trading yang telah dibuat, melakukan riset sendiri, belajar teknik trading yang benar dengan mempertimbangkan timeframe trading, analisis fundamental dan teknikal yang tepat agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual Bitcoin dan aset kripto lainnya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. (Noverius Laoli/Kontan)