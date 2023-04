Update Harga Kripto, Jumat 7 April 2023: Bitcoin Cs Masih di Zona Merah

Bitcoin mengalami penurunan sebesar 0,4 persen menjadi 28.028 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 13,2 miliar dolar AS, pada hari ini.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya pada Jumat, (7/4/2023) siang, mayoritas masih berada di zona merah.

Dilansir dari CNBC, harga kripto teratas seperti Bitcoin mengalami penurunan sebesar 0,4 persen menjadi 28.028 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 13,2 miliar dolar AS.

"Meskipun ada upaya oleh pembeli untuk mendorong Bitcoin di atas level resistensi krusial 28.500 dolar AS, tetapi aset kripto tersebut akhirnya jatuh ke 27.800 dolar AS dan saat ini berkonsolidasi di sekitar 28.000 dolar AS," kata Edul Patel dari Mudrex.

Sementara itu, aset kripto terbesar kedua yakni Ethereum juga merosot 1,1 persen menjadi 1.878 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar sebesar 226 miliar dolar AS.

Sama halnya dengan mata uang virtual berbasis meme yakni Dogecoin mencatatkan penurunan 7,8 persen menjadi 0,092 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar 11,8 miliar dolar AS.

Turunnya valuasi Dogecoin karena jejaring sosial Twitter menghapus logo bergambar anjing Shiba Inu dan kembali menggunakan logo burung biru.

Kemudian Solana dan Poligon sama-sama tergelincir 1,3 persen dan 1,2 persen menjadi 20,5 dolar AS dan 1,1 dolar AS. Kedua aset kripto itu memiliki kapitalisasi pasar 8 miliar dolar AS dan 10,1 miliar dolar AS.

Selain itu, Shiba Inu juga turun 1,2 persen menjadi 0,1 dolar AS dengan kapitalisasi pasar 6,5 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global pada Jumat (7/4/2023) mencapai 1,2 triliun dolar AS, dengan volume perdagangan mencapai 35,4 miliar dolar AS dalam 24 jam terakhir.