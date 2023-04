Update Harga Kripto 10 April 2023: Pasar Bitcoin Naik di Atas 28.000 Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Harga Bitcoin di pasar global terpantau naik dalam 24 jam terakhir, melesat menjadi 28.318 dolar AS pada perdagangan Senin (10/4/2023).

Penguatan tak hanya dialami oleh raja kripto Bitcoin, sejumlah koin digital lainnya juga turut mencatatkan kenaikan harga yang tajam pada perdagangan pagi ini.

Seperti koin BNB yang melesat 0,27 persen menuju ke kisaran 323.59 dolar AS per koin. Diikuti Dogecoin yang harganya melonjak 0,81 persen jadi 0.08286 dolar AS.

Sayangnya tak semua aset kripto menunjukkan rapor hijau di pagi ini, seperti koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum yang harganya dilaporkan turun 0,21 persen menuju ke kisaran 1.855 dolar AS per koin.

Penurunan serupa juga dialami oleh XRP yang turun 1,05 persen ke harga 0.503 dolar AS, kemudian ada Cardano yang harganya amblas 0,55 persen menjadi 0.3867 persen dan Cardano yang susut menjadi 0.3867 dolar AS setelah nilainya jatuh 0,51 persen.

Pergerakan fluktuatif yang terjadi pada pasar kripto pagi ini terjadi lantaran investor masih dibuat was-was akan kebijakan suku bunga The Fed.

Meski angka pengangguran di Amerika selama bulan Maret turun menjadi 3,5 persen dari bulan sebelumnya yakni 3,6 persen. Akan tetapi hal tersebut tak lantas mendorong perubahan pada perekonomian AS.

Justru selama sebulan terakhir sektor manufaktur semakin berkontraksi hingga membuat laju perekonomian AS di bulan Maret semakin terlihat merosot.

Alasan ini membuat investor memasang mode wait and see untuk mencegah terjadinya pembengkakan kerugian ditengah memanasnya pergerakan pasar komoditas AS, akibat sikap agresif bank sentral The Fed yang akan mengerek laju suku bunga di level tertinggi pada pertemuan di pekan mendatang.

Baca juga: Harga Bitcoin Diramal Naik Jadi 1 Juta Dolar AS, Investor Diminta Bersiap

Ini mengingat cryptocurrency merupakan aset paling sensitif terhadap perubahan suku bunga.

“Pemimpin pasar telah diperdagangkan dalam kisaran yang sangat ketat di minggu lalu, hampir tidak banyak bergerak. Konsolidasi seperti itu, bersama dengan penurunan volume, dapat mengindikasikan bahwa pergerakan tajam sudah dekat, ”kata Joe DiPasquale, CEO BitBull Capital, dalam sebuah catatan yang dikutip CoinDesk.

Belum dapat dipastikan sampai kapan investor kripto akan terus akan terus mengalami mode wait and see, namun berdasarkan data historis pasar saat ini kapitalisasi pasar BTC berada di angka 476 miliar dolar AS atau naik 11,46 persen.

Semantara total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan tumbuh 8,62 persen, menjadi 1,2 triliun dolar AS.

Baca juga: Update Harga Kripto, Sabtu 8 April 2023: Bitcoin Cs Kompak Masuk Zona Merah

Jumlah tersebut melesat jauh, tumbuh hingga 5.000 persen bila dibandingkan dengan nilai BTC pada saat mengalami krisis keuangan pada tahun 2013.

Kenaikan Bitcoin bahkan turut mengungguli saham bank Wall Street teratas yang ambruk karena terpengaruh pengetatan moneter yang dilakukan The Fed.

Dimana pada kuartal pertama tahun 2023, saham Nasdaq anjlok sebanyak 15 persen sementara saham S&P 500 hanya dapat membukukan kenaikkan 2,5 persen.