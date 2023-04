Update Harga Kripto 21 April 2023: Bitcoin Gagal Rebound Anjlok Jadi 28.000 Dolar

Pasar NFT Bitcoin diperkirakan mencapai kapitalisasi 4,5 miliar dolar AS di 2025

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Mayoritas aset cryptocurrency dilaporkan mengalami penurunan tajam termasuk nilai Bitcoin yang anjlok 2,61 persen hingga harganya jatuh di kisaran 28.019 dolar AS selama perdagangan Jumat (21/4/2023).

“Bitcoin menguji permintaan lokal turun jadi 28.000 dolar dan tidak mendapatkan reaksi terbaik," jelas analis kripto Michael Van de Poppe.

Menyusul Bitcoin, sejumlah aset kripto teratas lainnya juga ikut mencatatkan rapor merah pada awal penutupan pasar pekan ini. Seperti Ethereum yang merosot 1,89 persen menjadi 1.912 dolar AS.

Mengutip dari Coinmarketcap, koin Tether juga terpantau anjlok 0,04 persen menjadi 0,999, diikuti penurunan XRP sebesar 4,75 persen hingga harganya merosot di kisaran 0.4676 dolar AS.

Sementara Cardano anjlok sebanyak 3,24 persen ke kisaran 0.414 dolar AS. Kemudian Dogecoin merosot 9,33 persen menjadi 0,08359 dolar AS, serta Polygon yang mencatatkan penurunan sekitar 4,04 persen menuju ke harga 1.04 dolar AS.

Rapor merah juga terlihat pada pergerakan koin kripto Solana yang harganya turun 1,97 persen hingga harganya anjlok 22.08 dolar AS per koin dan Shiba Inu yang gagal rebound lantaran harganya merosot 3,29 persen menjadi 0.00001058 selama 24 jam terakhir.

Penurunan harga kripto terjadi setelah CEO Coinbase Brian Armstrong mengindikasikan bahwa raksasa pertukaran kripto kemungkinan besar akan meninggalkan AS dalam waktu dekat, seperti yang dikutip dari Coinbase.

Komentar ini yang kemudian memicu kekhawatiran para investor, hingga sejumlah aset digital mulai mengalami penurunan harga tajam pada perdagangan pagi ini.

Meski begitu analis memprediksi penurunan ini tak akan berlanjut lama, harga Bitcoin diperkirakan akan kembali melesat menjadi 1 juta dolar AS melonjak ditengah penurunan dolar AS.