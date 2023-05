Honda Gandeng Posco Kembangkan Baterai Mobil Listrik

aLaporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Honda Motor Co., Ltd menjalin kerja sama dengan Posco Holdings Inc untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Kerja sama keduanya akan meliputi sektor pengembangan teknologi baterai dan teknologi daur ulang, dimana membentuk sistem daur ulang loop tertutup yang akan memanfaatkan bahan baterai reklamasi.

CEO Global Honda Toshihiro Mibe, mengatakan pihaknya telah mengumumkan target untuk mewujudkan netralitas karbon untuk semua produk Honda dan aktivitas perusahaan pada tahun 2050.

Baca juga: Kisi-kisi Mobil Listrik Honda, Mulai Dijual di Awal 2024

"Kami percaya perluasan kemitraan kami dengan Posco, yang memiliki keahlian luas di bidang bahan baterai, daur ulang, dan baja lembaran dan baja listrik sheet, akan membantu kami lebih mempercepat strategi elektrifikasi kami," tutur Mibe dalam keterangan resmi, Rabu (3/5/2023).

Selain itu, kerja sama juga akan menyangkut pengembangan lembaran baja tarik yang berkontribusi pada pengurangan bobot kendaraan dan lembaran baja otomotif yang diproduksi melalui proses yang mengurangi emisi gas rumah kaca.

Lebih luas, kemitraan juga meliputi penerapan lembaran baja listrik dalam produksi massal motor penggerak untuk e-Axle (penggerak gandar listrik).

Chairman of Posco Holdings Inc Choi Jeong-Woo, menyampaikan Honda telah menjadi mitra strategis dalam bisnis baja dan pihaknya senang dapat memperluas sistem kerja sama kami ke bidang material baterai.

"Kami berharap bahwa 'rangkaian nilai penuh' Grup Posco untuk bahan baterai, yang mencakup bahan dasar seperti litium dan nikel, bahan katoda dan anoda, bahan baterai masa depan dan daur ulang, akan sangat membantu strategi Honda untuk mengembangkan listriknya dalam bisnis kendaraan," ungkap Jeong-Woo.