Pasar Kripto Memanas, Giliran Binance Gugat Balik SEC di Pengadilan Distrik Columbia

Binance giliran gugat Komisi Sekuritas AS (SEC) setelah para investornya mulai menarik diri

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Bandar Kripto asal Amerika Binance baru-baru ini mengajukan gugatan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) lewat pengadilan distrik Colombia.

Gugatan tersebut dilayangkan Binance sebagai balasan setelah sebelumnya SEC lebih dulu menjatuhkan gugatan hingga memicu kepanikan investor dan membuat arus keluar Binance membengkak jadi 3,29 miliar dalam sepekan terakhir.

Menurut Binance, usulan penahanan sementara yang diajukan oleh SEC telah dianggap berlebihan serta tidak masuk akal. Alasan ini yang mendorong Binance US untuk melayangkan gugatan balik pada SEC sebagai upaya pembelaan.

“Gugatan yang dilayangkan SEC secara tidak langsung telah merugikan Binance, hingga membuat perusahaan berpotensi menghadapi ancaman gulung tikar. Dengan ini kami mengajukan gugatan balasan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk menolak usulan penahanan sementara dan pembekuan yang diajukan SEC pada 7 Juni,” ujar Daniel W. Nelson, pengacara Binance

Sebelum konflik keduanya pecah, bursa sekuritas Amerika SEC menuding Binance yang telah menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS

Tak hanya itu Binance juga dituding melanggar undang-undang sekuritas AS tahun 1933 dan Exchange Act tahun 1934 dengan melakukan penjualan aset sekuritas tidak terdaftar.

Kendati CEO Binance menolak tuduhan yang dilayangkan Binance dengan mengklaim bahwa aset yang diperjualbelikan di dompet Binance merupakan aset kripto legal, namun hal tersebut tak lantas membuat SEC percaya, seperti yang dikutip dari Cointelegraph.

Imbas tuduhan tersebut, volume perdagangan aset kripto di Binance US dilaporkan anjlok hingga merugi sebanyak 320 juta dolar AS. Sementara pengeluaran pada arus keluar melonjak sebesar 503 juta dolar AS selama awal pekan ini.

Kendati sejumlah pihak termasuk analis Onramp Bitcoin Jesse Myers menilai bahwa gugatan balasan Binance US kepada SEC kurang kuat di mata hukum. Namun dengan gugatan itu Binance berharap konflik antara perusahaannya dengan sekuritas AS mereda.

Dengan begini performa aset Bitcoin CS dapat bangkit, mengingat selama beberapa hari terakhir Bitcoin terus mencatatkan penurunan dikisaran harga 25.996 dolar AS sementara Ethereum anjlok jadi 1.764 dolar AS per koin.