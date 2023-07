Binance Dikabarkan PHK 1.000 Karyawan, Pasar Kripto Beri Sinyal Negatif Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Bandar kripto Amerika Serikat (AS) Binance kembali menggelar pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menyasar 1.000 karyawan dari berbagai divisi pada akhir pekan ini

PHK tersebut dilakukan Binance ditengah memanasnya gugatan Securities and Exchange Commission (SEC) pada CEO Binance Changpeng Zhao atas dugaan adanya pengoperasian transaksi ilegal.

Tak hanya itu mengutip dari Reuters, Binance juga dituding melanggar undang-undang sekuritas AS tahun 1933 dan Exchange Act tahun 1934 dengan melakukan penjualan aset sekuritas tidak terdaftar.

Serta terlibat dalam manipulasi pasar dan wash trading dengan tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan aset kripto di Binance US. Masalah ini yang membuat SEC menjatuhkan 13 gugatan serta menangguhkan semua transaksi setoran maupun penarikan Binance dalam bentuk mata uang fiat dolar AS.

Sayangnya pasca Binance digugat SEC, perlahan bisnis investasi Binance mulai goyah hingga platform jual beli kripto kondang ini mengalami pengeluaran arus keluar sebesar 503 juta dolar AS.

Sejumlah pihak menilai aksi PHK yang dilakukan Binance kali ini sengaja dilakukan untuk mempertahankan bisnis investasi perusahaan ditengah ketidakpastian regulasi.

“Kami tengah bersiap untuk siklus bull market besar berikutnya. Kami perlu fokus pada kepadatan bakat di seluruh organisasi. Tujuannya untuk memastikan kami tetap gesit dan dinamis,” ujar juru bicara Binance.

PHK seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Binance, sebelumnya pada Juni kemarin bursa kripto terbesar di Amerika itu telah memecat 50 karyawan dari tim hukum dan compliances dan 1.600 staff di cabang California.

Kendati PHK diklaim dapat menekan pembengkakan biaya ditengah anjloknya bisnis penjualan aset kripto di bursa Binance. Namun akibat dari pemecatan massal ini pasar kripto selama 24 jam terakhir terus mengalami rapor merah.

Seperti Bitcoin yang dilaporkan anjlok 2,95 persen menjadi 30.349 dolar AS per koin, diikuti Ethereum yang turun harga sekitar 2,94 persen menjadi 1.943 dolar AS per koin pada perdagangan Coinmarketcap, Sabtu (15/7/2023).

Penurunan serupa juga terjadi pada BNB, dimana dalam 24 jam terakhir koin kripto ini amblas 2,70 persen hingga harganya turun jadi 251 dolar AS. Sementara itu Polygon dan Polkadot juga ikut terseret turun ke kisaran harga terendahnya yakni 0.8142 dolar AS dan 5.53 dolar AS.