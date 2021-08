Honda Civic Terbaru Muncul di Thailand, Indonesia Kapan?

Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. resmi mengenalkan All New Honda Civic generasi ke-11 untuk konsumen Negeri Gajah Putih tersebut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. resmi mengenalkan All New Honda Civic generasi ke-11 untuk konsumen Negeri Gajah Putih tersebut.

Peluncuran All New Honda Civic dengan desain makin sporty dan dilengkapi Honda Sensing di semua varian ini sekaligus rilis pertama kalinya di kawasan Asia Oceania.

Chief Officer for Regional Operations (Asia and Oceania) of Honda Motor Co., Ltd., and President and CEO of Asian Honda Motor Co., Ltd. Masayuki Igarashi, mengatakan sejak diperkenalkan pada tahun 1972, Civic adalah mobil dengan sejarah terpanjang Honda.

"Selama hampir 50 tahun, telah terus berkembang dan menetapkan standar baru dengan setiap generasi. Civic juga diakui dan dipercaya secara luas oleh konsumen di seluruh dunia dengan penjualan lebih dari 27 juta kendaraan di lebih dari 170 negara. Thailand adalah negara pertama di luar Amerika Utara yang meluncurkan Civic Sedan Generasi ke-11, hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi dan juga merupakan basis produksi penting di kawasan Asia Oceania," ungkap Igarashi.

All New Honda Civic generasi ke-11 juga menghadirkan varian RS dengan desain eksklusif yang tampil lebih sporty, dimana menampilkan warna hitam di seluruh bagian mobil, disertai dengan desain knalpot ganda pada bagian belakang mobil.

Dari sisi eksterior, All New Honda Civic hadir dengan desain sporty serta premium mulai dari Front Grille serta Front Bumper-nya.

Sedangkan untuk interiornya, All New Honda Civic hadir dengan interior serta nyaman dan kini menampilkan tiga mode berkendara yang dapat dipilih, yaitu ECON Mode, Normal Mode dan Sport Mode.

Seluruh varian All New Honda Civic menggunakan mesin 1,5L VTEC Turbo dengan transmisi CVT yang menghasilkan tenaga maksimum 178 PS.

Untuk menambah kenyamanan, All New Honda Civic juga dilengkapi dengan Honda Smart Key System with Honda Smart Key Card yang hadir untuk pertama kalinya di kelasnya.

Apakah Honda Civic terbaru ini juga akan hadir di Indonesia?

PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai Agen Pemegang Merek Honda di Indonesia tak menjelaskan secara gamblang model apa saja yang akan dihadirkan untuk konsumen Tanah Air.

Namun, HPM memastikan, jika gelaran GIIAS 2021 dapat berlangsung, pihaknya akan mengenalkan model terbaru.