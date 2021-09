Melonjak Lebih dari Empat Kali Lipat, BMW M Pecah Rekor Penjualan di Indonesia

Dua bulan setelah peluncuran the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition di Indonesia, BMW Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya di segmen mobil sport di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua bulan setelah peluncuran BMW M3 Competition Sedan dan BMW M4 Coupé Competition di Indonesia, BMW Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya di segmen mobil sport di Indonesia.

Baik the new BMW M3 Competition maupun the new BMW M4 Coupé Competition mendapatkan respon tinggi, dengan kuota tahunan yang dialokasikan untuk Indonesia habis terjual.



Tidak hanya itu, BMW Indonesia juga menghadirkan the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition dalam varian "BMW Individual".

Varian ini hadir untuk menguatkan posisi BMW M sebagai manufaktur kendaraan premium berperforma tinggi yang unik, dengan ragam fitur khusus dan detail hand-made dari BMW Individual.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, mengatakan peluncuran the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition menandai tonggak penting bagi BMW Indonesia dalam mempertahankan dominasinya sebagai manufaktur kendaraan premium berperforma tinggi di Tanah Air.

"Dengan performa mesin yang fantastis hingga 510 hp, desain BMW yang berorientasi ke masa depan dan fitur-fitur inovatif terbaru, kedua model tersebut kembali merebut hati pelanggan BMW di Indonesia, tercermin dari kuota yang terjual habis hingga akhir tahun 2021," tutur Ramesh.

Pertumbuhan sub-brand BMW M di Indonesia memecahkan rekor penjualan Januari-Juli 2021.

Total peningkatan lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Tidak berhenti sampai di sini saja, permintaan konsumen terhadap varian BMW Individual dari dua mobil sport yang luar biasa ini juga tinggi dan alokasinya telah terpenuhi hingga akhir tahun 2021.

Dealer resmi BMW M, Eurokars, sekarang menerima pesanan untuk kuota tahun depan.

Varian ini hadir dengan Motorsport sebagai gairah, kesempurnaan sebagai penggerak, dan eksklusivitas maksimal untuk mengekspresikan kepribadian konsumen.